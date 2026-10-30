Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου.

Με επίσκεψη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργου Π. Ζανιά, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, η Τράπεζα τιμά φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξοικείωσης των παιδιών με την αποταμίευση από μικρή ηλικία.

Το σχολείο αναβαθμίστηκε το 2025 μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στο οποίο συμμετέχει η Eurobank από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Τον πρόεδρο συνόδευσαν οι κ.κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Χρήστος Ντούρης, Επικεφαλής Γεωγραφικού Τομέα Καταστημάτων Δυτικής Αττικής & Πελοποννήσου, και Σπύρος Σιδέρης, Διευθυντής του Καταστήματος Κιάτου.

Κατά την επίσκεψη, ο πρόεδρος συνομίλησε με τους 137 μαθητές και τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Παναγιώτη Σοφό, για την αξία της αποταμίευσης, τη σημασία του προγραμματισμού και το ρόλο της συνέπειας στην επίτευξη στόχων.

Τα παιδιά παρουσίασαν έκθεση ζωγραφικής που είχαν ετοιμάσει με θέμα την αποταμίευση, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν κουμπαράδες στους μαθητές. Η Eurobank θα προσφέρει επίσης στο σχολείο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που προσδιόρισε η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεννόηση με τους γονείς.

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Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, γνωστό και ως «Ιωάννειο», έχει τις ρίζες του στο 1886, όταν ο ιατρός και ευεργέτης Ιωάννης Ιωάννου διέθεσε χρήματα για την ανέγερση σχολείου στην περιοχή. Η ιστορία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαχρονικής σημασίας της ιδιωτικής προσφοράς στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, δήλωσε: «Η αποταμίευση είναι κάτι περισσότερο από το να βάζουμε χρήματα στην άκρη. Μας μαθαίνει από μικρούς να ξεχωρίζουμε τις ανάγκες από τις επιθυμίες μας, να προγραμματίζουμε και να προσπαθούμε με υπομονή για όσα θέλουμε να πετύχουμε. Κυρίως, μας βοηθά να καταλάβουμε ότι ακόμη και μικρά ποσά, όταν συγκεντρώνονται με συνέπεια, μπορούν με τον χρόνο να αποκτήσουν σημαντική αξία. Η ιστορία αυτού του σχολείου μάς θυμίζει και κάτι ακόμη: ότι οι πόροι που συγκεντρώνουμε μπορούν, όταν αξιοποιούνται σωστά, να ωφελήσουν όχι μόνο εμάς αλλά και την κοινωνία. Η προσφορά ενός ανθρώπου πριν από σχεδόν 140 χρόνια εξακολουθεί να υπηρετεί την εκπαίδευση των παιδιών της περιοχής. Θα ήθελα τα παιδιά να κρατήσουν από τη σημερινή μας συνάντηση μια απλή σκέψη: ότι η αποταμίευση δεν εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχουμε, αλλά από το πώς μαθαίνουμε να τα διαχειριζόμαστε. Και ότι οι μικρές, συνειδητές επιλογές που κάνουμε σήμερα μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία για το μέλλον μας.».

Αποταμίευση και σύγχρονες τραπεζικές λύσεις

Η Eurobank συνεχίζει την αποταμιευτική παράδοση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες, με στόχο να κάνει τη συστηματική αποταμίευση πιο προσιτή στην καθημερινότητα.

Ο λογαριασμός «Μεγαλώνω», με αποκλειστικό δικαιούχο το παιδί, ενθαρρύνει την αποταμίευση από μικρή ηλικία, προσφέροντας προνομιακό επιτόκιο και συμμετοχή σε εξαμηνιαίες κληρώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους. Συνδέεται επίσης με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την Οικογένεια», με ειδικά προνόμια για δικαιούχους στις περιοχές εφαρμογής της.

Για νέους ηλικίας 18 έως 28 ετών, ο λογαριασμός 18 Plus συνδυάζει την εξυπηρέτηση καθημερινών συναλλαγών με αποταμιευτικά κίνητρα και συμμετοχή στην ετήσια κλήρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης, με χρηματικά έπαθλα.

Ο λογαριασμός «Αποταμιεύω Τώρα» προσφέρει μηνιαία απόδοση τόκων από το πρώτο ευρώ κατάθεσης, καθώς και συμμετοχή σε ετήσια κλήρωση με χρηματικά έπαθλα, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.

Η Eurobank διαθέτει επίσης την υπηρεσία EverydayInvest, μέσω της οποίας μικρά ποσά από τη στρογγυλοποίηση καθημερινών αγορών με χρεωστική κάρτα συγκεντρώνονται αυτόματα και επενδύονται σε αμοιβαίο κεφάλαιο, με απόδοση που δεν είναι εγγυημένη. Με τον τρόπο αυτό, η υπηρεσία διευκολύνει τη σταδιακή επένδυση μικροποσών μέσα από τις καθημερινές συναλλαγές, με απλό και διαφανή τρόπο.

Σταθερή επένδυση στην Παιδεία

Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στο οποίο η Eurobank συμμετέχει μαζί με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, έχουν ανακαινιστεί, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων κύκλων, 670 σχολεία σε όλη τη χώρα, προς όφελος περισσότερων από 150.000 μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η συνολική δέσμευση των τεσσάρων τραπεζών για το πρόγραμμα ανέρχεται σε €400 εκατ., με στόχο τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων και της προσβασιμότητας.

Η κοινή αυτή προσπάθεια επεκτείνεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της «Ακαδημίας 2030», που αφορά την αναβάθμιση υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μέσω του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία», που υλοποιείται για 24η χρονιά, η Eurobank έχει επιβραβεύσει συνολικά 25.505 αριστούχους μαθητές και μαθήτριες. Παράλληλα, καλύπτει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του επαγγελματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «MSc in AI for Digital Transformation» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό._