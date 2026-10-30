Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κριτική παραγνωρίζει το πραγματικό περιεχόμενο της διάταξης, καθώς κανένας servicer δεν αποκτά δικαίωμα μονομερούς δημιουργίας εκτελεστών τίτλων.

Απάντηση στη σφοδρή κριτική που δέχεται για τις αλλαγές στο καθεστώς διαχείρισης των κόκκινων δανείων επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για ευκολότερους πλειστηριασμούς και περιορισμό της δικαστικής προστασίας των οφειλετών. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η δυνατότητα οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών να αποτελούν εκτελεστούς τίτλους, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κριτική παραγνωρίζει το πραγματικό περιεχόμενο της διάταξης, καθώς κανένας servicer δεν αποκτά δικαίωμα μονομερούς δημιουργίας εκτελεστών τίτλων. Όπως διευκρινίζεται, η πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά συμβάσεις ρύθμισης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη και όχι τις αρχικές δανειακές συμβάσεις. Συνεπώς, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, δεν παρέχεται στις εταιρείες διαχείρισης γενική εξουσία αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση του οφειλέτη. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η αλλαγή αποσκοπεί στην αποφυγή πρόσθετων διαδικασιών όταν έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία, ενώ υποστηρίζει ότι οι καθυστερήσεις μπορούν να επιβαρύνουν τους δανειολήπτες με επιπλέον τόκους και έξοδα.

Στις καταγγελίες περί κατάργησης της δικαστικής προστασίας, η κυβερνητική πλευρά αντιτείνει ότι παραμένει πλήρως κατοχυρωμένη η δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Επικαλείται συγκεκριμένα το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, βάσει του οποίου ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της εκτέλεσης, αμφισβητώντας τόσο την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου όσο και την ίδια την απαίτηση. Παράλληλα, τονίζει ότι οι πιστωτές εξακολουθούν να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις τους. Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσης παραμένει εάν η δυνατότητα εκ των υστέρων δικαστικής αμφισβήτησης παρέχει επαρκείς εγγυήσεις απέναντι στην επιτάχυνση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ως απάντηση στις επικρίσεις, η κυβέρνηση προβάλλει επίσης τις νέες υποχρεώσεις διαφάνειας των servicers, με δωρεάν πρόσβαση των δανειοληπτών στα έγγραφα της οφειλής, στο ιστορικό πληρωμών και στις επιμέρους χρεώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και διμερών συμφωνιών, ακόμη και για όσους έχουν αποτύχει σε προηγούμενες προσπάθειες. Για την κύρια κατοικία προωθούνται πρόσθετες δυνατότητες προστασίας υπό προϋποθέσεις, ενώ για τους ευάλωτους οφειλέτες προβλέπεται αξιοποίηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.