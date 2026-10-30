Η είδηση για τη νομοθετική απελευθέρωση των πλειστηριασμών από εταιρείες διαχείρισης, που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, είναι εξαιρετικά σοβαρή.

Γίνεται ακόμη πιο σοβαρή, ωστόσο, από τη μεθόδευση που καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος κάνει λόγο για «θεσμική απρέπεια». «Σημειώνω απλώς ότι σήμερα συζητείται στην αρμόδια επιτροπή (με ακρόαση Φορέων) το σχέδιο νόμου με την προκλητική ρύθμιση υπέρ των funds που ως Δικηγορικό Σώμα επισημάναμε χτες...

Για λόγους άγνωστους σε μας, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων δεν εκλήθη να συμμετάσχει, έχουμε όμως μεριμνήσει με τη βοήθεια βουλευτών της αντιπολίτευσης (τους οποίους ευχαριστώ δημοσίως) η χτεσινή μας επιστολή να μοιραστεί σε όλες και όλους τους Βουλευτές... Κύριοι, δεν τελειώσαμε εδώ...»

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Ε.Σ.