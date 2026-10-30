Ψάχνετε ιδέες για δώρα για εκείνον, για εκείνη ή για το σπίτι; Η νέα συλλογή της JYSK προσφέρει άφθονη έμπνευση για τα φετινά χριστουγεννιάτικα δώρα, χωρίς να ξεφύγετε απ’το budget σας.

Από λευκά είδη και ιδιαίτερα φωτιστικά, μέχρι κομψά έπιπλα και πρακτικά αξεσουάρ, η JYSK διαθέτει μια μεγάλη γκάμα νέων προϊόντων που θα ταίριαζαν τέλεια κάτω από το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Για τους λάτρεις του self-care

Το μπουρνούζι TRANHOLMEN και οι παντόφλες SIKFORS είναι κατασκευασμένα από απαλό ύφασμα teddy και προσκαλούν σε στιγμές χαλάρωσης και φροντίδας του εαυτού μας τις γιορτινές μέρες.

Οι πετσέτες STIDSVIG, διαθέσιμες πλέον και σε μελιτζανί απόχρωση, θα ενθουσιάσουν σίγουρα όσους εκτιμούν τη μικρή καθημερινή πολυτέλεια.

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Για τους υπναράδες

Τα σεντόνια είναι σταθερή αξία σε πολλές λίστες ευχών. Το σετ σεντονιών INGEBORG από βαμβακερό σατέν είναι από τα πιο δημοφιλή σετ της JYSK και κυκλοφορεί πλέον σε light khaki απόχρωση. Σε συνδυασμό με τα φλοράλ σεντόνια BRITTA, μπορεί να δώσει μια προσωπική πινελιά στην κρεβατοκάμαρα.

Το φλοράλ theme συμπληρώνεται με το κάλυμμα κρεβατιού KRANSMYNTE, ενώ η καπιτονέ κουβέρτα SKOGSTRY προσθέτει μια κόκκινη πινελιά στο σύνολο. Και τα δύο κομμάτια ταιριάζουν στους περισσότερους χώρους και είναι ιδανικά για όσους αγαπούν την λιτή, θηλυκή αισθητική.

Για όσους αγαπούν τη θαλπωρή

Το δημοφιλές φωτιστικό μπαταρίας LEIF χαρίζει ζεστό, φιλόξενο φως στο τραπέζι της τραπεζαρίας, στο περβάζι ή στο παιδικό δωμάτιο.

Το διακοσμητικό φωτιστικό FREDDY συνδυάζει επίσης λειτουργικότητα και στυλ, με χρυσαφένια λάμψη και κομψές ραβδωτές λεπτομέρειες.



Για τον οικοδεσπότη

Δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι δώρο να κάνετε στον οικοδεσπότη? η JYSK σας έχει τη λύση. Τα όμορφα βάζα για λουλούδια και διακοσμητικές συνθέσεις ULRIK και RAGNAR αποτελούν ένα εξαιρετικό δώρο.

Για τους λάτρεις των επίπλων

Η JYSK προτείνει αρκετές ενδιαφέρουσες προσθήκες στη φετινή συλλογή επίπλων. Το κομοδίνο FAVRBJERG συνδυάζει πρακτικό αποθηκευτικό χώρο με σύγχρονο σχεδιασμό και διαθέτει τρία περιστρεφόμενα συρτάρια.

Παράλληλα, το δημοφιλές BISLEV bench επιστρέφει στη συλλογή, αυτή τη φορά σε νέο υπόλευκο χρώμα.