Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Συνεχίστηκαν σήμερα (29/10) οι κληρώσεις του Τζόκερ, που μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 15, 17, 41, 43 και Τζόκερ το 3.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Δύο τυχεροί παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=o7aEI_IWMzo}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: