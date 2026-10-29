Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας θωρακίζει το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Υπερψηφίστηκε την Πέμπτη (29/10) στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ” - Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας - Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής - Άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος - Γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τεχνολογίες υγείας - Φάρμακο και άλλες διατάξεις».

Ο νέος νόμος θωρακίζει θεσμικά το επάγγελμα του ψυχολόγου. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου μέσα από την παροχή επιστημονικά έγκυρων, ποιοτικών και δεοντολογικά υπεύθυνων ψυχολογικών υπηρεσιών.

Για πρώτη φορά, οι ψυχολόγοι της χώρας αποκτούν ενιαίο θεσμικό φορέα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αποκτούν ενιαίο μητρώο, Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και σύστημα πειθαρχικού ελέγχου, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι απευθύνεται σε αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο επαγγελματία.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου δήλωσε:

«Σήμερα ολοκληρώνεται μια εμβληματική μεταρρύθμιση για την ψυχική υγεία στη χώρα μας. Θωρακίζουμε το επάγγελμα του ψυχολόγου και, πάνω απ’ όλα, προστατεύουμε τον πολίτη. Όποιος απευθύνεται σε ψυχολόγο έχει πλέον την εγγύηση ότι λαμβάνει υπηρεσίες επιστημονικά έγκυρες, ποιοτικές και δεοντολογικά υπεύθυνες. Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, οι ψυχολόγοι αποκτούν τον θεσμικό φορέα που τους αναλογεί και καθίστανται ισχυροί συνομιλητές της Πολιτείας. Με τα δύο νέα Εθνικά Παρατηρητήρια, η πολιτική για την ψυχική υγεία αποκτά επιστημονική τεκμηρίωση και μετρήσιμους στόχους. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ρυθμίσεις για τους νοσηλευτές μας, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τη σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ, τη θεσμοθέτηση του εφημερεύοντος νοσηλευτή, την ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης και την αυστηρή αντιμετώπιση της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, αναγνωρίζουμε θεσμικά τη συμβολή τους και αναβαθμίζουμε το επάγγελμά τους. Η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας και σήμερα την αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που της αξίζει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι αλλάζει με τον νέο νόμο

Συστήνεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων (Πα.Συ.Ψυ.) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των ψυχολόγων που ασκούν το επάγγελμα.

Τηρείται ενιαίο μητρώο μελών, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να γνωρίζει ότι απευθύνεται σε αδειοδοτημένο επαγγελματία.

Θεσπίζεται Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ψυχολόγων και συγκροτούνται πειθαρχικά συμβούλια δύο βαθμών.

Ο Πα.Συ.Ψυ. μεριμνά για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εισηγείται τη σύσταση ειδικοτήτων και μετεκπαιδεύσεων.

Οι ψυχολόγοι αποκτούν θέση στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών ψυχικής υγείας.

Ο Πα.Συ.Ψυ. μπορεί να παρίσταται σε ποινικές δίκες για αντιποίηση του επαγγέλματος.

Ασφάλεια δικαίου για τους εν ενεργεία ψυχολόγους

Όλες οι άδειες και οι βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, χωρίς καμία επανέκδοση ή αντικατάσταση.

Η άδεια όσων υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση εγγραφής στον Πα.Συ.Ψυ. δεν αναστέλλεται έως την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής.

Δύο νέα Εθνικά Παρατηρητήρια

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας εισηγείται τη θέσπιση ειδικοτήτων, τον καθορισμό κριτηρίων εκπαίδευσης και προδιαγραφών ποιότητας των υπηρεσιών, ενώ συλλέγει στοιχεία για τις ανάγκες του πληθυσμού και τη γεωγραφική κατανομή των επαγγελματιών.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής λειτουργεί ως επιστημονικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας για τη φροντίδα των ψυχιατροδικαστικών ασθενών, σε συνεργασία με υπηρεσίες υγείας, δικαστικές αρχές και σωφρονιστικές δομές.

Αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος

Αυστηροποιείται το πλαίσιο για την αντιποίηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, χωρίς να καταλαμβάνονται από τη διάταξη οι βοηθοί νοσηλευτών. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται ο επαγγελματικός τίτλος και οι ασθενείς.

Διευρύνεται ο θεσμός του κλινικού εκπαιδευτή σε όλες τις δομές υγείας όπου παρέχεται κλινική εκπαίδευση.

Θεσμοθετείται ο εφημερεύων νοσηλευτής για τον συντονισμό της νοσηλευτικής υπηρεσίας στα νοσοκομεία.

Συστήνεται ενιαίος κλάδος νοσηλευτών ΕΣΥ, με την πρόβλεψη διακριτών ειδικοτήτων «ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΣΥ», «ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΣΥ» και «ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ΕΣΥ», ως θεσμική αναγνώριση της συμβολής των νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Λοιπές βασικές ρυθμίσεις