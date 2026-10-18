Στην αγορά ακινήτων, προβλέπεται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε μικρούς οικισμούς, μέτρο που καλύπτει επιπλέον 62.000 ιδιοκτήτες.

Αλλαγές στη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως την 1η Νοεμβρίου 2026, με στόχο να ψηφιστεί εντός του επόμενου μήνα. Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η μηδενική φορολόγηση εισοδημάτων έως 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ, η επαναφορά επιδόματος Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους και η δημιουργία ατομικού επενδυτικού λογαριασμού για ανηλίκους με κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ ετησίως.

Στο φορολογικό πεδίο, προβλέπεται μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για τους τρίτεκνους έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2027, με τους μισθωτούς να διαπιστώνουν τις μειώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει 87.000 τρίτεκνους, ενώ το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ. Αντίστοιχη παρέμβαση προβλέπεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από το φορολογικό έτος 2026, με περίπου 47.000 δικαιούχους και αύξηση του αφορολόγητου για αγρότη χωρίς παιδιά από 8.633 σε 22.204 ευρώ. Παράλληλα, μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς καταργούνται συγκεκριμένες προσαυξήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις myDATA, POS και ταμειακών μηχανών και απουσίας φορολογικών ή εργατικών παραβάσεων την τελευταία πενταετία. Η μείωση του ελάχιστου εισοδήματος κατά 50% επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ειδικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για ιδιοκτήτες ταξί. Επιπλέον, η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων περιορίζεται από 55% σε 50% το 2027 και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Τι προβλέπει για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με άμεση εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2026 εκτός Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, μείωση κατά 50% στην υπόλοιπη Αττική το 2027 και πλήρη κατάργηση το 2028. Θεσπίζονται επίσης επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις υπόλοιπες φορολογικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αύξηση του αφορολόγητου ποσού φιλοδωρημάτων στις 6.000 ευρώ ετησίως, η παράταση των κινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές και η προστασία περίπου 14.000 μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς οι συντάξεις θανάτου των παιδιών δεν θα προσμετρώνται στο εισοδηματικό όριο για τον χαρακτηρισμό τους ως εξαρτώμενων μελών.

Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται από τον Νοέμβριο του 2026 σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ανεβάζοντας τους συνολικούς δικαιούχους στα 2,2 εκατομμύρια. Το ίδιο ποσό προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων χηρείας, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων. Παράλληλα, θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, με πρώτη καταβολή στις 16 Δεκεμβρίου 2027. Τα αναπηρικά επιδόματα θα αναπροσαρμόζονται από το 2027 βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, ενώ το επίδομα γέννησης αυξάνεται για τις πολύτεκνες οικογένειες, φτάνοντας τα 4.500 ευρώ για τέσσερα παιδιά, τα 5.500 για πέντε και τα 6.500 ευρώ για έξι παιδιά.

Στην αγορά ακινήτων, προβλέπεται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε μικρούς οικισμούς, μέτρο που καλύπτει επιπλέον 62.000 ιδιοκτήτες. Παρατείνονται επίσης η φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση, η αναστολή του φόρου υπεραξίας και η απαλλαγή ΦΠΑ στα νεόδμητα. Από τον Ιούλιο του 2027 αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης κατοικιών για αγοραστές εκτός ΕΕ και ΕΟΧ. Ειδικό κίνητρο εγκατάστασης προβλέπεται για τον Δήμο Μεγίστης, με ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ και προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη θέση στο νομοσχέδιο καταλαμβάνει ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων, μέσω του οποίου οι γονείς θα μπορούν να αποταμιεύουν και να επενδύουν για τα παιδιά τους. Το Δημόσιο θα καλύπτει ισόποσα τις καταθέσεις έως 1.200 ευρώ ετησίως, ενώ οι συνολικές εισφορές θα μπορούν να φτάνουν τις 10.000 ευρώ. Τα κεφάλαια θα επενδύονται σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, κατά κανόνα, θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι την ενηλικίωση του δικαιούχου.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει πρόσθετες δημόσιες επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ, αύξηση της φορολόγησης αμοιβών στελεχών από διανομή κερδών άνω των 60.000 ευρώ και στοχευμένες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.