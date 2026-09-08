Η διάκριση έχει σημασία, καθώς το σύνολο των 2,2 δισ. ευρώ δεν ισοδυναμεί με ισόποσο «φρέσκο» χρήμα που δημιουργήθηκε για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Την αριθμητική πίσω από το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, που αποτελεί τη δημοσιονομική βάση για τις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ, ανέλυσε χθες ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, εξηγώντας από πού προκύπτει το ποσό και, κυρίως, ποιο τμήμα του αποτελεί νέο δημοσιονομικό χώρο.

Η εξίσωση των 2,2 δισ. ευρώ στηρίζεται ουσιαστικά σε τρεις πηγές: 1,25 δισ. ευρώ βασικού δημοσιονομικού χώρου, 550 εκατ. ευρώ από μέτρα που είχαν ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις και 400 εκατ. ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια.

Αφετηρία των υπολογισμών ήταν το περίπου 1 δισ. ευρώ δημοσιονομικού χώρου για το 2027 που είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Απρίλιο και αντιστοιχούσε περίπου στο 0,4% του ΑΕΠ.

Στην πορεία, όμως, η «δεξαμενή» αυτή διευρύνθηκε κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ, φθάνοντας στα 1,25 δισ. ευρώ. Το πρόσθετο περιθώριο προέκυψε κυρίως από την αναγνώριση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς νέων ενεργητικών μέτρων εσόδων, των λεγόμενων Discretionary Revenue Measures (DRM).

Κεντρικό ρόλο σε αυτά έχει η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας, από την οποία το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει πρόσθετα έσοδα περίπου 200 εκατ. ευρώ το 2027. Στην ίδια εξίσωση μπαίνουν τα αυξημένα έσοδα που συνδέονται με την ψηφιοποίηση του τέλους χαρτοσήμου, καθώς και επιπλέον 37 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης των plug-in υβριδικών οχημάτων.

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Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά, τα πρόσθετα ενεργητικά μέτρα εσόδων προσθέτουν περίπου 300 εκατ. ευρώ για το 2027. Από το ποσό αυτό αφαιρείται το πρόσθετο κόστος από την παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας, περίπου 48 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο αρχικός χώρος του 1 δισ. ευρώ να αυξάνεται τελικά κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ και να φθάνει στα 1,25 δισ. ευρώ.

Τα τρία κομμάτια της εξίσωσης

Αυτό είναι και το πρώτο, κρίσιμο κομμάτι της αριθμητικής του πακέτου: 1 δισ. ευρώ αρχικός χώρος συν περίπου 300 εκατ. ευρώ νέων εσόδων, μείον περίπου 50 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις χηρείας, ίσον 1,25 δισ. ευρώ.

Το δεύτερο κομμάτι είναι τα 550 εκατ. ευρώ από δύο παρεμβάσεις που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί, αλλά είχαν ήδη συμπεριληφθεί στις δημοσιονομικές προβλέψεις. Πρόκειται για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και την αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την εξέλιξη του κατώτατου μισθού.

Αυτό σημαίνει ότι τα 550 εκατ. ευρώ δεν αποτελούν νέο δημοσιονομικό χώρο που εμφανίστηκε τώρα. Ήταν ήδη «κρατημένα» στις προβλέψεις και προσμετρώνται στο συνολικό ύψος των μη θεσμοθετημένων παρεμβάσεων του 2027.

Το τρίτο κομμάτι της εξίσωσης είναι τα 400 εκατ. ευρώ της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Πρόκειται για δημοσιονομικό περιθώριο ειδικού σκοπού, καθώς οι σχετικές δαπάνες εξαιρούνται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Η κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει επενδύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Κάπως έτσι «κλειδώνει» το ποσό των 2,2 δισ. ευρώ: 1,25 δισ. ευρώ βασικού δημοσιονομικού χώρου, συν 550 εκατ. ευρώ ήδη προβλεπόμενων παρεμβάσεων, συν 400 εκατ. ευρώ της ενεργειακής ρήτρας, ίσον 2,2 δισ. ευρώ.

Η διάκριση έχει σημασία, καθώς το σύνολο των 2,2 δισ. ευρώ δεν ισοδυναμεί με ισόποσο «φρέσκο» χρήμα που δημιουργήθηκε για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Από το συνολικό πακέτο, τα 550 εκατ. ευρώ αφορούν παρεμβάσεις που βρίσκονταν ήδη στις προβλέψεις, ενώ τα 400 εκατ. ευρώ της ρήτρας διαφυγής είναι δεσμευμένα για συγκεκριμένες ενεργειακές παρεμβάσεις.