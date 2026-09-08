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Το παραδέχονται «γαλάζιοι» βουλευτές.

Ο Κ. Μητσοτάκης μπορεί να άνοιξε την βεντάλια των παροχών, όμως, οι βουλευτές της Ν.Δ. εξακολουθούν να παραμένουν προβληματισμένοι για το κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα κάμψουν τη οργή των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων.

Με πρώτη και κορυφαία ομάδα τον αγροτικό κόσμο.

Με βορειοελλαδίτες βουλευτές της Ν.Δ να παραδέχονται στα πηγαδάκια της ΔΕΘ ότι τους έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη.

«Όσο δεν λύνεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα θα βρίσκονται στα κάγκελα» έλεγαν και απέδιδαν όλη τη ευθύνη στην απόφαση της κυβέρνησης να λύσει το αγροτικό ζήτημα με τεχνοκρατική νοοτροπία.

Με άπαντες να παραπονιούνται ότι δεν βγάζουν άκρη με την ΑΑΔΕ.

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Λ.Ι.