Θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα έσοδα στους ιδιοκτήτες κτιρίων και στις εταιρείες υπαίθριας διαφήμισης.

Μια ρύθμιση με χαρακτηριστικά φωτογραφικής διάταξης περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για το άρθρο 70, με το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο για την τοποθέτηση διαφημίσεων σε επιφάνειες κτιρίων που βρίσκονται σε ύψος άνω των 40 μέτρων.

Μέχρι σήμερα, ο νόμος 2946/2001 απαγορεύει την προβολή έντυπων, φωτεινών, φωτιζόμενων, ηλεκτρονικών και άλλων διαφημίσεων σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων που είναι ορατές από τους χρήστες των δρόμων, χωρίς να θέτει συγκεκριμένο όριο ύψους ως προς την ορατότητα.

Τώρα, το υπουργείο έρχεται να αλλάξει τον ορισμό της ορατής επιφάνειας, προσθέτοντας στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του συγκεκριμένου νόμου μία και μόνο πρόταση: «Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ως επιφάνεια ορατή από τους χρήστες των οδών νοείται η επιφάνεια από το ύψος των σαράντα (40) μέτρων και κάτω».

Με απλά λόγια, μια επιφάνεια κτιρίου που βρίσκεται στα 41, στα 50 ή στα 100 μέτρα δεν θα θεωρείται πλέον, για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, ορατή από τους οδηγούς, ακόμη και αν στην πραγματικότητα είναι ορατή από χιλιόμετρα μακριά.

Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται η συγκεκριμένη απαγόρευση, χωρίς ωστόσο να καταργούνται αυτομάτως οι υπόλοιποι περιορισμοί για την υπαίθρια διαφήμιση, όπως οι αυτοτελείς απαγορεύσεις για τις οροφές των κτιρίων και την ανάρτηση πανό.

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Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αφορά το σύνολο της αγοράς ακινήτων. Αφορά κυρίως τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ιδιαίτερα ψηλών κτιρίων, τα οποία στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένα. Ο Πύργος Αθηνών, ο Πύργος Πειραιά, μεγάλα ξενοδοχεία, πολυώροφα συγκροτήματα γραφείων και οι νέοι ουρανοξύστες στο Ελληνικό αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις ακινήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Η εμπορική αξιοποίηση των εξωτερικών επιφανειών τους, μέσω μεγάλων φωτεινών διαφημίσεων ή ψηφιακών οθονών LED, θα μπορούσε να αποφέρει πρόσθετα έσοδα τόσο στους ιδιοκτήτες τους όσο και στις εταιρείες υπαίθριας διαφήμισης, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες και τηρούνται οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις.

Σφοδρές αντιδράσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η διάταξη έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με παρεμβάσεις στη δημόσια διαβούλευση, η Περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας αμφισβητούν τη σκοπιμότητα της ρύθμισης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων.

Η Περιφέρεια Αττικής ζητά την απόσυρση του άρθρου 70, προειδοποιώντας ότι η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή της άναρχης υπαίθριας διαφήμισης, αυτή τη φορά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Όπως επισημαίνει, χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς το μέγεθος και τη φωτεινότητα των διαφημίσεων, ολόκληρες πλευρές ψηλών κτιρίων θα μπορούσαν να μετατραπούν σε γιγαντιαίες διαφημιστικές επιφάνειες εκατοντάδων ή ακόμη και χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ορατές από μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.

Μάλιστα, η Περιφέρεια περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία τεράστιες φωτεινές οθόνες θα βρίσκονται απέναντι από παράθυρα, υπνοδωμάτια και μπαλκόνια κατοικιών, με εικόνες και φωτισμούς που θα εναλλάσσονται ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ότι δεν προκύπτει ποια ανάγκη δημοσίου συμφέροντος εξυπηρετεί η συγκεκριμένη νομοθετική αλλαγή.

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η παρέμβαση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες οικοδομικές αναπτύξεις της χώρας, με την κατασκευή νέων κτιρίων μεγάλου ύψους. Ο δήμος ζητά την άμεση απόσυρση της διάταξης, θέτοντας ουσιαστικά ζήτημα φωτογραφικής ρύθμισης.

Όπως αναφέρει, η επιλογή ενός τόσο συγκεκριμένου ορίου, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό κτιρίων που μπορούν να υπαχθούν στην εξαίρεση, δημιουργεί την εύλογη εντύπωση ότι η διάταξη ενδέχεται να ευνοεί συγκεκριμένες περιπτώσεις διαφημιστικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, από τη στατική επάρκεια και την αντοχή των διαφημιστικών κατασκευών σε ισχυρούς ανέμους και σεισμούς μέχρι την πυρασφάλεια και την προστασία των πεζών και των οδηγών.

Υπάρχει, όμως, και η οικονομική πλευρά της υπόθεσης. Ο δήμος προειδοποιεί ότι σημαντικό μέρος της διαφημιστικής δαπάνης μπορεί να μεταφερθεί από τα οργανωμένα δημοτικά δίκτυα υπαίθριας διαφήμισης στα ιδιωτικά ακίνητα, στερώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση έσοδα αλλά και ανταποδοτικές παροχές, όπως η κατασκευή και συντήρηση στεγάστρων στις στάσεις των λεωφορείων.

Σε περίπτωση που το υπουργείο επιμείνει στη ρύθμιση, ο δήμος ζητά να θεσπιστεί ειδικό οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του οικείου δήμου, ως ποσοστό επί του τζίρου από τη διαφημιστική εκμετάλλευση των ιδιωτικών επιφανειών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ο οποίος προειδοποιεί για αλλοίωση της εικόνας του παραλιακού μετώπου, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και πιθανή μείωση της εμπορικής αξίας των κατοικιών. Όπως επισημαίνει, οι συνέπειες μιας τέτοιας ρύθμισης δεν σταματούν στα διοικητικά όρια ενός δήμου. Μια γιγαντιαία φωτεινή διαφήμιση σε έναν ουρανοξύστη του Ελληνικού μπορεί να είναι ορατή από τη Γλυφάδα και άλλες περιοχές των νοτίων προαστίων. Έτσι, το οικονομικό όφελος μπορεί να καταλήγει σε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ το κόστος για την ποιότητα ζωής να επιβαρύνει χιλιάδες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας αμφισβητεί και την ίδια τη λογική της διάταξης, επισημαίνοντας ότι όσο ψηλότερα βρίσκεται μια φωτεινή διαφήμιση τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η περιοχή από την οποία γίνεται ορατή.