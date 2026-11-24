Την ίδια ώρα, πάντως, «φουντώνουν» τα σενάρια για νέο «πακέτο» στήριξης στους συνταξιούχους -ανάλογου του ετήσιου επιδόματος- πριν από το Πάσχα του 2027.

Τρεις πληρωμές σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα βλέπουν στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι, ενώ ξεκίνησε να κινείται πάι, τουλάχιστον στα λόγια, η 13η σύνταξη. Ήδη το επίδομα των 400 ευρώ μπήκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και ακολουθεί εντός της εβδομάδας η τακτική καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου. Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν και οι συντάξεις μηνός Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, πάντως, «φουντώνουν» τα σενάρια για νέο «πακέτο» στήριξης στους συνταξιούχους -ανάλογου του ετήσιου επιδόματος- πριν από το Πάσχα του 2027.

Και αυτό γιατί από το οικονομικό επιτελείο αφήνουν ορθάνοιχτο το «παράθυρο» για διανομή του υπερπλεονάσματος που φαίνεται πως θα προκύψει το 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση, η Eurostat να επικυρώσει τον Απρίλιο του ’27 το υπερπλεόνασμα της τρέχουσας χρονιάς, ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει νέες παροχές την ερχόμενη άνοιξη.

Ορισμένες πληροφορίες λένε πως στο «τραπέζι» ήδη έχει πέσει η ιδέα για την χορήγηση δεύτερης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πριν από το ερχόμενο Πάσχα, ώστε μαζί με αυτή που έχει καθιερωθεί κάθε Νοέμβριο να προκύπτει συνολικό όφελος για τους απόμαχους της εργασίας που θα προσεγγίζει το ποσό μιας πρόσθετης σύνταξης.

Οι συντάξεις που πληρώνονται τώρα

Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή για τις συντάξεις. Συγκεκριμένα θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα και τις συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου το απόγευμα θα πληρωθεί η πρώτη «φουρνιά» των δικαιούχων και την Πέμπτη 26 του μήνα η δεύτερη.

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Αυτές οι ημερομηνίες βεβαίως αφορούν όσους έχουν χρεωστικές κάρτες και «σηκώνουν» τα χρήματά τους μέσω ΑΤΜ.

Οι ημερομηνίες «γκισέ» -για εκείνους που επιλέγουν τον … πατροπαράδοτο τρόπο- ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών διαμορφώνονται ως εξής:

Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Όπως προαναφέρθηκε τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μια ημέρα πριν, δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης 24 του μήνα, μέσω ΑΤΜ.

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση, το ποσά των συντάξεων θα είναι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας Πέμπτη 26 τρέχοντος και θα μπορεί να γίνει ανάληψη με τις χρεωστικές κάρτες.

Αυξημένες οι συντάξεις που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο

Πριν κλείσει μήνας και συγκεκριμένα το διάστημα μεταξύ 21 – 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και οι συντάξεις μηνός Ιανουαρίου.

Μάλιστα, βάσει του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, στις κύριες συντάξεις θα έχουμε αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου της νέας χρονιάς χωρίς συμψηφισμούς με την προσωπική διαφορά.

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπολογίζεται σε 2,9%, με τα καθαρά ποσά πάντως που θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και τη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σε ημερήσια βάση, η αύξηση αντιστοιχεί από 0,48 ευρώ έως 1,93 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 29 ευρώ τον μήνα ή περίπου 0,97 ευρώ την ημέρα, πριν από κρατήσεις και φόρους. Η αναπροσαρμογή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ συνοδεύεται από αλλαγές στον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 δικαιούχους.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων για το 2027 υπολογίζεται σε 850 εκατ. ευρώ, ενώ η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά. Από το νέο έτος προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν ολόκληρη την αναπροσαρμογή της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξής τους.

Παράλληλα, το ποσό της πλήρους εθνικής σύνταξης αναμένεται να αυξηθεί από τα 446,87 ευρώ στα 459,83 ευρώ, επηρεάζοντας τόσο τις νέες συνταξιοδοτήσεις όσο και άλλες παροχές που συνδέονται με το ύψος της.

Τι λέει η Κεραμέως για 13η σύνταξη

Στην οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι έλαβαν ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, μεταξύ των οποίων τα άτομα με αναπηρία.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ενίσχυση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου. Συγκεκριμένα, από τα 250 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι στους μισούς δικαιούχους, το ποσό αυξήθηκε στα 300 και πλέον στα 400 ευρώ, ενώ παράλληλα διπλασιάστηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που το λαμβάνουν.

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει προοπτική το ποσό των 400 ευρώ να εξελιχθεί σταδιακά σε 13η σύνταξη, η κ. Κεραμέως απάντησε ότι η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των εισοδημάτων θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας.

«Πέρυσι δώσαμε 250 ευρώ σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχους. Φέτος δίνουμε 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω αυξήσεων, μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.