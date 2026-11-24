Η Black Friday πλησιάζει, με τις επιχειρήσεις να ποντάρουν στις προσφορές για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και τους καταναλωτές να αναζητούν ευκαιρίες μέσα σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αγορές, πόσα χρήματα σκοπεύουν να ξοδέψουν οι καταναλωτές και ποιοι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από τις εκπτώσεις.

Στη μάχη των προσφορών έχουν επιδοθεί οι εμπορικές επιχειρήσεις ενόψει της Black Friday, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, προσδοκώντας τόνωση του τζίρου σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Την ίδια ώρα, δύο στους τρεις καταναλωτές δηλώνουν πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν αγορές, αναζητώντας ευκαιρίες για φθηνότερα προϊόντα.

Εφέτος, οι προσφορές επεκτάθηκαν ακόμη και σε πλατφόρμες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, προκαλώντας την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος ζήτησε την απόσυρση των σχετικών διαφημίσεων, προειδοποιώντας με περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Στοίχημα για το λιανεμπόριο η εκπτωτική περίοδος

Για το λιανεμπόριο, η εκπτωτική περίοδος αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης των εσόδων και περιορισμού των αποθεμάτων πριν από τις γιορτές. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου, εξαιρουμένων των οχημάτων, των τροφίμων και των καυσίμων, ανήλθε στο εννεάμηνο του 2026 σε 20,94 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,69%. Ωστόσο, η αύξηση υπολείπεται του μέσου πληθωρισμού, που διαμορφώθηκε στο 3,6%.

Σύμφωνα με έρευνα της EY Ελλάδος και της MRB, το 67% των καταναλωτών σκοπεύει να πραγματοποιήσει αγορές κατά την Black Friday και τη Cyber Monday, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024.

Το 39% προγραμματίζει δαπάνες μεταξύ 100 και 250 ευρώ, το 31% μεταξύ 250 και 500 ευρώ, ενώ μόλις το 2% σκοπεύει να διαθέσει περισσότερα από 1.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα ρούχα και τα αξεσουάρ (61%), ακολουθούμενα από τα είδη τεχνολογίας και τις ηλεκτρονικές συσκευές (59%) και τις ηλεκτρικές συσκευές (42%).

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή

Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ., ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, με τους ελέγχους να επικεντρώνονται στις παραπλανητικές εκπτώσεις, στις κρυφές χρεώσεις και στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι περιπτώσεις τεχνητής αύξησης των τιμών πριν από την εκπτωτική περίοδο, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται ως σημαντικές προσφορές. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τις τιμές, να ελέγχουν το ιστορικό τους και να αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές υπό την πίεση προσφορών περιορισμένης διάρκειας.