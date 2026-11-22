Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» θα βρίσκεται σε ισχύ έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καλύπτοντας τόσο τις αγορές των Χριστουγέννων όσο και εκείνες της Πρωτοχρονιάς.

Με στόχο να περιοριστεί το κόστος των εορταστικών αγορών για τα ελληνικά νοικοκυριά, δρομολογείται η εφαρμογή του προγράμματος «Γιορτές για Όλους», το οποίο προβλέπει μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της καταναλωτικής κίνησης ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Στη λίστα των προϊόντων προστίθενται πλέον και τα παιχνίδια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κρέατα και στα είδη που προορίζονται για το γιορτινό τραπέζι.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 18 Δεκεμβρίου 2026 και να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας την περίοδο κατά την οποία οι οικογένειες πραγματοποιούν τις περισσότερες αγορές για τις γιορτές.

Σύμφωνα με τις νεότερες διευκρινίσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης, Βασίλη Σπανάκη, το πρόγραμμα θα καλύπτει περισσότερες από 26 κατηγορίες προϊόντων και πάνω από 300 κωδικούς, με τις μειώσεις τιμών να φτάνουν έως και το 25% στην πλειονότητα των συμμετεχόντων προϊόντων.

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Ποια προϊόντα θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Το «Γιορτές για Όλους» φιλοδοξεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών, δίνοντας έμφαση τόσο στα προϊόντα καθημερινής χρήσης όσο και σε εκείνα που παραδοσιακά έχουν αυξημένη ζήτηση την περίοδο των Χριστουγέννων.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, στη λίστα περιλαμβάνονται:

Κρέατα: Χοιρινό, αρνί, μοσχάρι και γαλοπούλα.

Γαλακτοκομικά: Φέτα, κίτρινα τυριά, γάλα και βούτυρο.

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες και τσουρέκια.

Είδη διατροφής: Ελαιόλαδο, ζυμαρικά, ρύζι, σάλτσες και ξηροί καρποί.

Ροφήματα και ποτά: Καφές, αναψυκτικά και μπύρες.

Λοιπά προϊόντα: Σοκολατοειδή, μπισκότα και παιχνίδια.

Η προσθήκη των παιχνιδιών αποτελεί μία από τις νεότερες εξελίξεις του προγράμματος, καθώς διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και στον τομέα των χριστουγεννιάτικων δώρων. Παράλληλα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, αναμένεται να προστεθεί ακόμη μία κατηγορία προϊόντων, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Πού θα φτάσουν οι εκπτώσεις

Οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως και το 25%, ωστόσο το συγκεκριμένο ποσοστό δεν θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλα τα προϊόντα.

Όπως διευκρίνισε ο Βασίλης Σπανάκης, η πλειονότητα των προϊόντων θα συμμετέχει με έκπτωση έως 25%, ενώ ειδικά για τα κρέατα και τα γλυκά προβλέπονται επίσης σημαντικές μειώσεις, οι οποίες όμως θα είναι χαμηλότερες από το συγκεκριμένο ποσοστό.

Στην κατηγορία των κρεάτων περιλαμβάνονται προϊόντα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, όπως η γαλοπούλα, το αρνί, το μοσχάρι και το χοιρινό. Αντίστοιχα, στα γλυκά εντάσσονται παραδοσιακές εορταστικές επιλογές, όπως τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες.

Η τελική έκταση των μειώσεων θα εξαρτηθεί από τους κωδικούς που θα συμμετάσχουν και τις τιμές που θα διαμορφωθούν στα καταστήματα.

Τι ισχύει με τις υπόλοιπες μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να προστεθεί στις ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, βρίσκονται ήδη σε ισχύ μειώσεις σε 1.140 κωδικούς προϊόντων, με το μέσο ποσοστό έκπτωσης να διαμορφώνεται περίπου στο 7,1%.

Η νέα πρωτοβουλία επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις αυξημένες καταναλωτικές ανάγκες της εορταστικής περιόδου, όταν τα νοικοκυριά καλούνται να καλύψουν περισσότερα έξοδα για τρόφιμα, δώρα και οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε, παράλληλα, στις ανατιμήσεις που αναμένονται στην αγορά κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι δεν προέρχονται από το σύνολο των επιχειρήσεων και ότι το υπουργείο παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η εφαρμογή του προγράμματος από τις 18 Δεκεμβρίου συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις γιορτές. Για τα ελληνικά νοικοκυριά, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, των δώρων και των υπόλοιπων εορταστικών αγορών αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Το ζητούμενο, επομένως, είναι κατά πόσο οι προγραμματισμένες μειώσεις θα αποτυπωθούν ουσιαστικά στις τελικές τιμές των προϊόντων και θα προσφέρουν πραγματική ανακούφιση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.