Η παγίδα με τις «φουσκωμένες» τιμές.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday 2026 έχει ξεκινήσει, με τα καταστήματα να μπαίνουν ήδη στον χορό των προσφορών και τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες. Η φετινή «Μαύρη Παρασκευή» πέφτει στις 27 Νοεμβρίου, ωστόσο η εκπτωτική περίοδος έχει αρχίσει νωρίτερα, με τις επιχειρήσεις να επιχειρούν να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό. Από τις αρχές Νοεμβρίου, αρκετές επιχειρήσεις προσφέρουν μειωμένες τιμές, επεκτείνοντας ουσιαστικά τη διάρκεια της Black Friday σε περισσότερες ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες. Η κορύφωση αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ οι προσφορές θα συνεχιστούν και το επόμενο τριήμερο, με τη Cyber Monday να πραγματοποιείται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Παρότι η Black Friday έχει καθιερωθεί ως μία συγκεκριμένη ημέρα εκπτώσεων, τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αλλάξει τη στρατηγική τους. Πλέον, πολλές αλυσίδες επιλέγουν να ξεκινούν τις προσφορές αρκετά νωρίτερα, δημιουργώντας τη λεγόμενη Black Week ή ακόμη και Black Month.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν προϊόντα τεχνολογίας, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές και είδη οικιακού εξοπλισμού. Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα αναμένεται σε καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας.

Η παγίδα με τις «φουσκωμένες» τιμές

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που καλούνται να προσέξουν οι καταναλωτές είναι η πραγματική αξία των προσφερόμενων εκπτώσεων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια εντυπωσιακή ένδειξη μείωσης τιμής μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση μεγάλης ευκαιρίας, χωρίς το τελικό οικονομικό όφελος να είναι αντίστοιχο. Καθοριστικό ρόλο παίζει ο λεγόμενος κανόνας των 30 ημερών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν ανακοινώνεται μείωση τιμής, η προηγούμενη τιμή αναφοράς πρέπει κατά κανόνα να είναι η χαμηλότερη που είχε εφαρμόσει το κατάστημα για το συγκεκριμένο προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν πωλούνταν έναντι 100 ευρώ και στη Black Friday διατίθεται προς 80 ευρώ, η πραγματική έκπτωση είναι 20%. Ακόμη και αν παλαιότερα είχε υψηλότερη τιμή, το κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυθαίρετα εκείνη την τιμή για να παρουσιάσει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Για ειδικές περιπτώσεις, όπως οι προοδευτικές μειώσεις, προβλέπονται ιδιαίτεροι κανόνες.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να πραγματοποιούν προσεκτική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αγορά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα υψηλής αξίας.

Στα βασικά σημεία που χρειάζονται προσοχή περιλαμβάνονται:

Σύγκριση τιμών: Έλεγχος της τιμής του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά καταστήματα.

Ιστορικό τιμών: Αναζήτηση της πορείας της τιμής τις προηγούμενες εβδομάδες.

Μεταφορικά έξοδα: Έλεγχος του τελικού κόστους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Διαθεσιμότητα: Επιβεβαίωση ότι το προϊόν είναι πράγματι διαθέσιμο και μπορεί να παραδοθεί στον αναγραφόμενο χρόνο.

Εγγύηση: Ενημέρωση για την κάλυψη και τα δικαιώματα του αγοραστή.

Αξιοπιστία καταστήματος: Έλεγχος των στοιχείων της επιχείρησης, ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές αγορές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις προσφορές περιορισμένου χρόνου, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν πίεση για άμεση αγορά.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δικαιώματά τους δεν καταργούνται επειδή ένα προϊόν αγοράστηκε σε περίοδο εκπτώσεων. Στις ηλεκτρονικές αγορές, κατά κανόνα, προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση, με ορισμένες νόμιμες εξαιρέσεις. Αντίθετα, στα φυσικά καταστήματα δεν υπάρχει γενικό δικαίωμα επιστροφής χρημάτων απλώς επειδή ο καταναλωτής άλλαξε γνώμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η εμπορική πολιτική της επιχείρησης, χωρίς να θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα για ελαττωματικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι αγοραστές να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους όρους αλλαγών και επιστροφών.

Προσοχή στις ηλεκτρονικές απάτες

Η αυξημένη αγοραστική κίνηση της Black Friday δημιουργεί ευκαιρίες και για επιτήδειους που επιχειρούν να εξαπατήσουν καταναλωτές μέσω διαδικτύου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε άγνωστα ηλεκτρονικά καταστήματα, διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μηνύματα που υπόσχονται εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να αποφεύγουν ιστοσελίδες που δεν διαθέτουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης της επιχείρησης, καθώς και συνδέσμους που ζητούν προσωπικούς κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Παράλληλα, συνιστάται να διατηρούν αποδεικτικά παραγγελίας και πληρωμής, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους εφόσον προκύψει πρόβλημα.