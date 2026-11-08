Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Σε τροχιά βελτίωσης βρίσκεται ο καιρός σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει σταδιακή άνοδο και τους βοριάδες να εξασθενούν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές. Παρά την αλλαγή του σκηνικού, οι νεφώσεις θα κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, η Κυριακή θα κυλήσει με καλύτερες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, καθώς τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι αρκετά. Ωστόσο, η αστάθεια θα διατηρηθεί τοπικά, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα Επτάνησα και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, αυξημένες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά περιόδους σε αρκετές περιοχές, ενώ στα νησιά του Ιονίου αναμένονται ασθενείς βροχές. Πρόσκαιρα φαινόμενα μικρής έντασης ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Παράλληλα, περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθούν πλήρως οι χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό τις πρωινές ώρες.

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Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 9-11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει τους 11-13 βαθμούς.

Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 3 και 15-16 βαθμών, στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15 βαθμούς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές από 6 έως 14-16 βαθμούς, με τοπικές μέγιστες τιμές τους 17 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16-18 βαθμούς και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Εξασθενούν οι βοριάδες – Πού θα φτάσουν τα 7 μποφόρ

Οι βόρειοι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν, χωρίς όμως να απομακρύνονται πλήρως οι ισχυρές εντάσεις από το Αιγαίο.

Στο βόρειο τμήμα του πελάγους θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ. Στην περιοχή των Κυθήρων οι ανατολικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης λίγες νεφώσεις, με την ορατότητα να είναι κατά τόπους περιορισμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Δεν αποκλείεται να σχηματιστεί ομίχλη, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητών διευθύνσεων. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Η σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων και η άνοδος της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα ηπιότερο καιρικό σκηνικό για την Κυριακή, αν και οι τοπικές βροχές και οι χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες θα διατηρήσουν ορισμένα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.