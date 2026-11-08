Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων, ενώ ορισμένα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, αλλά και των παράλληλων αγώνων δρόμου. Χιλιάδες δρομείς αναμένεται να συμμετάσχουν στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί σημαντικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, στη λεωφόρο Μαραθώνος και σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Οι προσωρινές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλαγές στην κατεύθυνση κυκλοφορίας συγκεκριμένων δρόμων, καθώς και περιορισμούς στην κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη μαραθώνια διαδρομή.

Ο κύριος αγώνας του Αυθεντικού Μαραθωνίου θα πραγματοποιηθεί από τις 08:30 έως τις 18:15, με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο. Παράλληλα, θα διεξαχθεί και ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, από τις 08:00 έως τις 10:10, με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η διαδρομή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Η εκκίνηση του Μαραθωνίου θα δοθεί στον Μαραθώνα και οι αθλητές θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, περνώντας από τον Τύμβο του Μαραθώνα, πριν συνεχίσουν προς τον ανισόπεδο κόμβο Σταυρού.

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Στη συνέχεια, η διαδρομή θα ακολουθήσει τη λεωφόρο Μεσογείων, τις οδούς Μιχαλακοπούλου και Φειδιππίδου, τον κόμβο Κηφισίας και Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την Ηρώδου Αττικού, με τελικό προορισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων, ο οποίος θα ξεκινήσει από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα. Οι δρομείς θα κινηθούν μέσω Πανεπιστημίου, Χαριλάου Τρικούπη, Ακαδημίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Φειδιππίδου και Μεσογείων, φτάνοντας μέχρι τη Σχολή Αστυνομίας, όπου θα πραγματοποιήσουν αναστροφή. Η επιστροφή θα γίνει μέσω Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου και Φειδιππίδου, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σε ποιες περιοχές θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τα μέτρα θα επηρεάσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων στους Δήμους Μαραθώνος, Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων.

Ιδιαίτερα σημαντικοί θα είναι οι περιορισμοί στη λεωφόρο Μαραθώνος και τη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς αποτελούν βασικούς άξονες της αγωνιστικής διαδρομής. Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας θα επηρεαστούν δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, το Παναθηναϊκό Στάδιο και τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Από τις 05:00 έως τις 13:00 την Κυριακή θα διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Συγγρού, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα μεταξύ Υμηττού και Καρέα.

Καρέα, σε όλο το μήκος της.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Οι απαγορεύσεις θα επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη, όπου προβλέπεται από τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ακόμη μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι οι αποκλεισμοί γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Συγκεκριμένα, από τις 05:00 έως τις 19:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στην οδό Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Από τις 05:00 έως τις 18:30 θα ισχύσουν επίσης αποκλεισμοί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ Βασιλίσσης Αμαλίας και Ζαχάρωφ, στη Ριζάρη, καθώς και σε τμήματα των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Παράλληλα, από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μεσογείων, μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, στη Φειδιππίδου, μεταξύ Μιχαλακοπούλου και λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και σε τμήματα των οδών Θηβών και Μιχαλακοπούλου. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και Αλεξάνδρας, και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ των ίδιων οδικών αξόνων.

Οι αποκλεισμοί στη λεωφόρο Μαραθώνος και την Ανατολική Αττική

Σημαντικές θα είναι οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και στην Ανατολική Αττική, καθώς οι δρομείς θα διασχίσουν τη λεωφόρο Μαραθώνος, από την αφετηρία μέχρι τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής.

Αναλυτικά, οι διακοπές κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα θα πραγματοποιηθούν στα ακόλουθα τμήματα:

Λ. Μαραθώνος, από την αφετηρία έως τη Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα)

05:00 – 13:30

Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), από τον Τύμβο έως τη Λ. Μαραθώνος

05:00 – 13:30

Λ. Κάτω Σουλίου, από Αγίου Αθανασίου έως Λ. Μαραθώνος

05:00 – 10:30

Λ. Μαραθώνος, από Λ. Κάτω Σουλίου έως Λ. Διονύσου

07:30 – 15:00

Λ. Μαραθώνος, από Λ. Διονύσου έως Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής)

08:00 – 16:45

Λ. Μεσογείων, από Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους έως Κατεχάκη

08:30 – 18:30

Στις συγκεκριμένες οδούς, εκτός από τη διακοπή της κυκλοφορίας, προβλέπεται και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, στη λεωφόρο Μαραθώνος, από την οδό Μαραθωνομάχων έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις από τις 05:00 έως τις 07:30. Η αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς Αθήνα θα χρησιμοποιείται ως λωρίδα αντίθετης κατεύθυνσης για τη μεταφορά των αθλητών, ενώ η δεξιά θα εξυπηρετεί αποκλειστικά οχήματα της διοργάνωσης, διαπιστευμένα οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Το ανώτατο όριο ταχύτητας και στα δύο ρεύματα θα περιοριστεί στα 30 χλμ./ώρα.

Αντίστοιχα, στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, από τις 05:00 έως τις 09:00, και οι δύο λωρίδες του ρεύματος προς τη λεωφόρο Μαραθώνος θα χρησιμοποιούνται για την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των λεωφορείων που μεταφέρουν τους συμμετέχοντες.

Κλειστοί και οι έξοδοι της Αττικής Οδού

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στην Αττική Οδό, επηρεάζοντας οδηγούς που κατευθύνονται προς την Ανατολική Αττική.

Ειδικότερα, προβλέπεται διακοπή κυκλοφορίας:

Στον κλάδο εξόδου προς Ραφήνα, από τις 07:00 έως τις 15:00.

Στον κλάδο εξόδου προς Παλλήνη, από τις 07:00 έως τις 16:30.

Στην έξοδο 15 της Αττικής Οδού, προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα, από τις 08:00 έως τις 17:00.

Οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί αναμένεται να επηρεάσουν τις μετακινήσεις προς Ραφήνα, Παλλήνη και τις γύρω περιοχές, γι' αυτό συνιστάται στους οδηγούς να εξετάσουν εναλλακτικές διαδρομές πριν ξεκινήσουν.

Πού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

Εκτός από τις διακοπές κυκλοφορίας, θα ισχύσουν εκτεταμένες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε βασικούς δρόμους της Αθήνας.

Έως τις 19:30 της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Μεσογείων, από τη λεωφόρο Π. Κανελλοπούλου έως τη Φειδιππίδου.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Μεσογείων και Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Μιχαλακοπούλου.

Πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, μεταξύ Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και Ευτυχίδου.

Λεωφόρος Συγγρού, μεταξύ Βασιλίσσης Αμαλίας και Αμβροσίου Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Ριζάρη, μεταξύ Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, σε όλο το μήκος τους.

Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου, στα τμήματα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Επιπλέον, στην οδό Αρχιμήδους, μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, η στάση και η στάθμευση θα απαγορεύονται έως τις 19:30, ενώ η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα θα διακοπεί από τις 05:00 έως τις 19:30.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στο τμήμα μεταξύ Βασιλίσσης Όλγας και Ερατοσθένους, καθώς και για την Αρδηττού, στο τμήμα μεταξύ Βουλιαγμένης και Βασιλίσσης Όλγας, όπου προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί έως τις 22:00. Για τη Βασιλίσσης Κωνσταντίνου προβλέπεται εξαίρεση για οχήματα ύψους έως 2,50 μέτρων.

Πού επιτρέπεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων

Κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου, η κάθετη διέλευση οχημάτων, ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων από τη διαδρομή του αγώνα θα απαγορεύεται, όσο τα αντίστοιχα τμήματα παραμένουν αποκλεισμένα.

Εξαιρέσεις θα ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους, όπου θα επιτρέπεται η διέλευση σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Τα σημεία αυτά είναι:

Λεωφόρος Μαραθώνος και Διονύσου, στον Δήμο Μαραθώνος – Νέας Μάκρης.

Λεωφόρος Μαραθώνος, Αρτέμιδος και Φειδιππίδου.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Αγίας Μαρίνας.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Φλέμινγκ, στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Αγίου Δημητρίου – Ελευθερίου Βενιζέλου, στον Δήμο Παλλήνης – Γέρακα.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως.

Λεωφόρος Μαραθώνος και λεωφόρος Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Λεωφόρος Μεσογείων και Αγίου Ιωάννου – Ελπίδος, στην Αγία Παρασκευή.

Λεωφόρος Μεσογείων και Κατεχάκη.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄, αποκλειστικά για οχήματα της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί πατινιών, τροχοπέδιλων, skateboard και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων δεν επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα της μαραθώνιας διαδρομής κατά τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα. Παράλληλα, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία προτείνει συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές, ανάλογα με τον προορισμό των οδηγών.

Από το κέντρο της Αθήνας προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα:

Οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πανόρμου, της λεωφόρου Κηφισίας και της Κατεχάκη.

Από Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα προς το κέντρο της Αθήνας:

Προτείνεται η διαδρομή μέσω Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου, Κατεχάκη, λεωφόρου Κηφισίας, Πανόρμου και λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Από το κέντρο της Αθήνας προς τα Νότια Προάστια:

Οι εναλλακτικές διαδρομές περιλαμβάνουν την Πειραιώς, τη Χαμοστέρνας, τη λεωφόρο Συγγρού και τη λεωφόρο Ποσειδώνος ή, εναλλακτικά, την Πειραιώς, τη Χαμοστέρνας, την Καλλιρρόης και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Από το λιμάνι της Ραφήνας προς την Αθήνα, μέσω Αρτέμιδας:

Οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή μέσω της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, της λεωφόρου Καραμανλή, της λεωφόρου Σπάτων, του περιφερειακού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και της οδού Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών).

Από εκεί προβλέπονται διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τον προορισμό:

Προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια: Μέσω κόμβου Λεονταρίου, λεωφόρου Λαυρίου, κάθετης διέλευσης στον Σταυρό και Κλεισθένους.

Προς Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου και Ηλιούπολη: Μέσω λεωφόρου Λαυρίου, οδού Τρικάλων, Γραβιάς, Αγίου Ιωάννου και Τασσοπούλου.

Προς τα Νότια Προάστια: Μέσω του κόμβου Λεονταρίου, της λεωφόρου Λαυρίου και της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου.

Από τον Μαραθώνα προς τα Βόρεια Προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο:

Η προτεινόμενη διαδρομή είναι μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού, του Κρυονερίου και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, με συνέχεια προς τη λεωφόρο Κηφισού.

Από τη Νέα Μάκρη προς τα Βόρεια Προάστια:

Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν τη διαδρομή μέσω της λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αγίου Πέτρου.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για πληροφορίες

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εξυπηρέτηση των οδηγών, θα λειτουργεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, από τις 06:00 έως τις 20:00.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα:

210 8708 237

210 8708 238

210 8708 239

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνησή τους, να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν τους δρόμους που περιλαμβάνονται στη διαδρομή των αγώνων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, ωστόσο η διεξαγωγή του συνεπάγεται εκτεταμένες αλλαγές στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των μετακινήσεων είναι απαραίτητος, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.