Στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου στους 10 με 12 βαθμούς.

Σε ρυθμούς Αυθεντικού Μαραθωνίου κινείται η Αθήνα, καθώς η μεγάλη αθλητική γιορτή επιστρέφει για 43η χρονιά, με συμμετοχές που καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες συμμετέχουν συνολικά στις αγωνιστικές διαδρομές του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου 2026, μετατρέποντας την πρωτεύουσα σε ένα τεράστιο σημείο συνάντησης ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου.

Από αυτούς, περίπου 25.000 αθλητές αναμένεται να πάρουν εκκίνηση στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ χιλιάδες ακόμη συμμετέχουν στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και στις υπόλοιπες παράλληλες διοργανώσεις.

Η μεγάλη διοργάνωση ξεκίνησε το Σάββατο με τους αγώνες των 5 χιλιομέτρων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας στον Τύμβο του Μαραθώνα, παρουσία εκπροσώπων της διοργάνωσης και της τοπικής κοινωνίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος αγώνας, με την Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής.

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Ρεκόρ συμμετοχών με 85.000 δρομείς από 124 χώρες

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, με περισσότερους από 85.000 συμμετέχοντες σε όλες τις αποστάσεις και εκπροσώπηση από 124 χώρες.

Στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 25.000 δρομείς από 124 χώρες.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου περιλάμβανε δύο διαδοχικούς αγώνες 5 χιλιομέτρων. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 με τον αγώνα 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν και οι αγώνες των 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics και ΑμεΑ.

Την Κυριακή το πρόγραμμα κορυφώνεται με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων στις 08:00 και την εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου στις 08:30 από τον Μαραθώνα.

Συγκίνηση στην τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα.

Η φλόγα, σύμβολο της ιστορικής διαδρομής και της διαχρονικής αξίας του Μαραθωνίου, άναψε μέσω λαμπαδηδρομίας, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση.

Ο βωμός παρέμεινε αναμμένος ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής, συνδέοντας τη σύγχρονη αθλητική διοργάνωση με την ιστορική κληρονομιά του Μαραθώνα.

Η συγκεκριμένη τελετή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της διοργάνωσης, καθώς αναδεικνύει τη σύνδεση του αγώνα με την ιστορία, την ειρήνη και τις αξίες του αθλητισμού.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή

Σύμμαχος των δρομέων αναμένεται να είναι ο καιρός, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η πρωινή ψύχρα και οι βόρειοι άνεμοι θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να ευνοήσουν την προσπάθεια των αθλητών, περιορίζοντας τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδρομής.

Ειδικότερα, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, όταν θα δοθεί η εκκίνηση του Μαραθωνίου στις 08:30, η θερμοκρασία στην περιοχή του Μαραθώνα αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 11 βαθμών Κελσίου.

Στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου στους 10 με 12 βαθμούς.

Καθώς θα προχωρά η ημέρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας τους 14 με 15 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ κατά μήκος της αυθεντικής διαδρομής, ενώ η πιθανότητα βροχής εκτιμάται ως πολύ μικρή.

Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και το Σάββατο. Στην εκκίνηση του απογευματινού αγώνα των 5 χιλιομέτρων η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 14 βαθμούς, ενώ στον βραδινό αγώνα υποχωρούσε στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή στην Αθήνα

Μεγάλης έκτασης κυκλοφοριακές παρεμβάσεις τίθενται σε εφαρμογή την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εξαιτίας της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου και των παράλληλων αγώνων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις αφορούν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και τη λεωφόρο Μαραθώνος, τη λεωφόρο Μεσογείων και αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στις περιοχές όπου θα διεξάγονται οι αγώνες και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Οι σημαντικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής είναι οι εξής:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Οδός Αρδηττού: Διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας: Διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Λεωφόρος Μαραθώνος: Διακοπές κυκλοφορίας σε διάφορα τμήματα της διαδρομής, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.

Λεωφόρος Μεσογείων: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στα σημεία διέλευσης των αθλητών.

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄: Διακοπή κυκλοφορίας από τις 04:00 έως τις 13:00.

Οδός Αρχιμήδους: Διακοπή κυκλοφορίας από τις 05:00 έως τις 19:30, στο τμήμα μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου.

Επιπλέον, διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν σε κομβικά σημεία της λεωφόρου Μαραθώνος, της Νέας Μάκρης, της Ραφήνας, της Παλλήνης, του Γέρακα και της Αγίας Παρασκευής.

Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν επίσης τη λεωφόρο Λαυρίου, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Κατεχάκη, ανάλογα με τα σημεία διέλευσης των αθλητών.

Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Η Τροχαία έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδρομές για τη διευκόλυνση των οδηγών που χρειάζεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ειδικότερα, για όσους κινούνται από τον Μαραθώνα προς τα Βόρεια Προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού, της οδού Κρυονερίου και στη συνέχεια της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της λεωφόρου Κηφισού.

Για τις μετακινήσεις από τη Νέα Μάκρη προς τα Βόρεια Προάστια προτείνεται η διαδρομή μέσω της λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αγίου Πέτρου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Μαραθωνίου δεν επιτρέπεται σε πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής.

Οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για πληροφορίες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, θα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, από το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις μετακινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα:

210 8708 237

210 8708 238

210 8708 239

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου οι τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούν από τις 15:00 έως τις 23:00, ενώ την Κυριακή 8 Νοεμβρίου από τις 06:00 έως τις 20:00.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για τις αλλαγές στην κυκλοφορία, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος δεν αποτελεί απλώς μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, αλλά έναν θεσμό με ξεχωριστή ιστορική και συμβολική σημασία για την Ελλάδα.

Η συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων δρομέων από όλο τον κόσμο, η διαδρομή που συνδέει τον ιστορικό Μαραθώνα με το Παναθηναϊκό Στάδιο και η παρουσία αθλητών διαφορετικών ηλικιών και δυνατοτήτων μετατρέπουν την Αθήνα σε διεθνές σημείο αναφοράς.

Με τις συμμετοχές να καταγράφουν νέο ρεκόρ και τις καιρικές συνθήκες να αναμένονται ευνοϊκές για τους αθλητές, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη Κυριακή του Μαραθωνίου, με την πρωτεύουσα να υποδέχεται χιλιάδες δρομείς και θεατές σε μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την ιστορία και τη συμμετοχή.