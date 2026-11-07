Διαφορετική ήταν η ποινική μεταχείριση των άλλων δύο προσώπων που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.

Σημαντικές δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που φέρεται να δρούσε μέσω νυχτερινών κέντρων και επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, με τις οφειλές προς το Δημόσιο να αγγίζουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε 16 από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, οι οποίοι καλούνται πλέον να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Οι 16 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, διώξεις για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και συνέργεια σε αυτή. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης η πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με όφελος και ζημία που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

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Διαφορετική ήταν η ποινική μεταχείριση των άλλων δύο προσώπων που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για πιθανή παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.