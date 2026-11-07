Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόκειται για την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη για παράνομη εναπόθεση ογκωδών στην Ελλάδα.

Συνελήφθη πολίτης που εγκατέλειψε ογκώδη υλικά και υλικά ανακαίνισης σε δημόσιο χώρο, στη συμβολή των οδών Μαρτίου με Ζουμετίκου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόκειται για την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη για παράνομη εναπόθεση ογκωδών στην Ελλάδα.

«Ο υπεύθυνος εντοπίστηκε, του επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο 3000 ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο δήμος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ότι η παράνομη εναπόθεση ογκωδών είναι ποινικό αδίκημα και προειδοποιεί ότι η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα που υποβαθμίζουν το δημόσιο χώρο είναι μηδενική.