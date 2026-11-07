Από την αστυνομία κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Χειροπέδες σε 37χρονο που δραστηριοποιούταν σε παράνομο εργαστήριο που επεξεργαζόταν χαλκό στο κέντρο της Αθήνας πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που με τη χρήση εργαλείων, έλιωνε μεγάλο αριθμό καλωδίων για την ανάκτηση χαλκού. Ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, προχωρούσε στην αποδοχή κλεμμένων μεταλλικών αντικειμένων τα οποία στη συνέχεια έλιωνε σε χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων που λειτουργούσε παράνομα στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω χώρος λειτουργούσε χωρίς άδεια, ενώ η τήξη των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος. Από την αστυνομία κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού μαζί με πλήθος καλωδίων χαλκού και άλλων μεταλλικών αντικειμένων. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.