Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες, επικαλούνταν υποτιθέμενες ηλεκτρικές βλάβες ή διαρροές ρεύματος και τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν από τις κατοικίες τους.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με στόχο την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Στο εσωτερικό του, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, μια δομημένη εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη ιεραρχία. Ειδικότερα, η δράση τους ήταν κατανεμημένη μεταξύ των λεγόμενων «διευθυντών», των τηλεφωνητών – εισπρακτόρων και των ατόμων που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των κλοπιμαίων.

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Τo mondus operandi της οργάνωσης

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες παροχής αντίστοιχων πληροφοριών.

Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή εξωτερικά των κατοικιών τους. Ακολούθως, έτερα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας.

Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, προχωρούσαν σε συχνή αλλαγή των χώρων εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών που χρησιμοποιούσαν.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης φαίνεται να υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ.