Τα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης (4/11) σε αίθουσα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου.

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια καταδρομικής επίθεσης κουκουλοφόρων στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου περιέγραψε η μητέρα του το πρωί του Σαββάτου (7/11).

Όπως αναφέρει η ίδια μιλώντας στο MEGA, ο γιος της «ζει από θαύμα» αποκαλύπτοντας πως νοσηλεύτηκε για μια νύχτα στο νοσοκομείο καθώς είχε εισπνεύσει καπνό.

«Καλύτερα είναι. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους γιατί εισέπνευσε καπνό. Δεν κατάλαβαν κάτι. Ήταν στην αίθουσα τα παιδιά και άκουσαν φασαρία. Κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και σηκώθηκαν να φύγουν για να μην είναι μέσα και με το που βγήκαν στον διάδρομο, τους πέτυχαν. «Ζει από θαύμα. Είπα ότι δεν κάηκε πιο πολύ από θαύμα, όταν είδα το βίντεο. Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά. Μετά ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν θυμάται», υποστήριξε η μητέρα του νεαρού φοιτητή.

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Να θυμίσουμε ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης (4/11) στην Πανεπιστημιούπολη όταν ομάδα περισσότερων από 50 ατόμων, με κράνη και καλυμμένα χαρακτηριστικά, εισέβαλε σε αίθουσα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, όπου πραγματοποιούνταν συνέλευση φοιτητών.

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Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να έσπασαν τζάμια και να εκτόξευσαν μολότοφ προς τους φοιτητές που βρίσκονταν στην αίθουσα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και τσεκούρι. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Η έρευνα για τα αίτια της συμπλοκής βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η αστυνομία πήρε καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες στα επεισόδια ώστε να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.