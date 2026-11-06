«Γιατί το φέρατε; Ποιος το έφερε; Ο Άγιος Βασίλης; Ένα ρακούν το έφερε που μπήκε μέσα στο Υπουργείο και το έγραψε ; Ποιος το έγραψε;», είπε για το αποσυρθέν άρθρο 23 ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Επειδή βλέπω δημοσιεύματα πολλά σήμερα ότι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης πάει στα 68, έχετε σκοπό μετά τις εκλογές να αυξηθούν τα όρια;» ρώτησε σήμερα ο Κώστας Τσουκαλάς την Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή το θέμα που ανέδειξε σήμερα το πρωί το Dnews, χωρίς ωστόσο να πάρει απάντηση από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, που του είπε να απευθύνει τη σχετική ερώτηση στο αρμόδιο υπουργείο.

Άρθρο 23

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open και σχολιάζοντας τα όσα είπε η ομόλογός του της ΝΔ, σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 23 για τους πλειστηριασμούς, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Δύο ώρες τρέχατε να το μαζέψετε, χωρίς καν να δοκιμάσετε να το υπερασπιστείτε . Ποιος το έφερε το άρθρο;», τονίζοντας ότι «τέτοιο άρθρο έρχεται πρώτη φορά. Τέτοιο άρθρο που να καταργεί τη δικαστική εκτίμηση και να λέει θα σου παίρνουν το σπίτι χωρίς διαταγή πληρωμής, χωρίς ανακοπές, έχω δει μια φορά. Και ακούω τον κ. Πιερρακάκη να λέει ‘’κρατήσαμε το 9.33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας’’. Και τι λέει το άρθρο, αν το διαβάσατε; Οι τρίτοι μπορούν να κάνουν ανακοπή. Ποιοι είναι οι τρίτοι; Όχι ο εγγυητής, όχι ο δανειολήπτης, αυτός που του έχει μεταβιβαστεί προσημειωμένο ακίνητο. Πάλι ψέματα στη Βουλή είπε ο κ. Πιερρακάκης».

Επιμένοντας η κυρία Σδούκου στον ίδιο ισχυρισμό για το επίμαχο άρθρο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Γιατί το φέρατε; Ποιος το έφερε; Ο Άγιος Βασίλης; Ένα ρακούν το έφερε που μπήκε μέσα στο Υπουργείο και το έγραψε ; Ποιος το έγραψε;».

Ακολούθως είπε: «Έφεραν ένα άρθρο το οποίο λέει – και είναι και υπερήφανοι για αυτό – ότι θα πρέπει να πληρώνει ο δανειολήπτης όταν του κοινοποιείται κατάσχεση και πρόγραμμα πλειστηριασμού, το 15% για να μη γίνει ο πλειστηριασμός. Αν χρωστάει κάποιος 200.000 ευρώ, πρέπει να βρει σε λίγες ημέρες 30.000. Ο καλόπιστος που είχε πραγματικά ανάγκη και δεν πλήρωνε γιατί είχε πραγματική ανάγκη και δεν μπορούσε [να πληρώσει], βρίσκει 30.000; Άρα, είναι καλό άρθρο αυτό; Γιατί δεν βάλατε 5%; Γιατί πρέπει να δίνει προκαταβολή ο άλλος, ακόμα κι αν είναι πάμφτωχος;», υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος πριν δεν προέβλεπε τίποτα σχετικό περί προκαταβολής. «Το έφεραν νύχτα, το πήραν νύχτα. Έφυγαν σαν τους κλέφτες. Και ο Πρωθυπουργός φοβήθηκε να έρθει στη Βουλή. Τον καλέσαμε να έρθει στη Βουλή και ο Πρωθυπουργός κρύφτηκε», σχολίασε.

«Στηρίξαμε το άρθρο που αυξάνει τα πρόστιμα»

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Έφερε ο κ. Πιερρακάκης ένα άρθρο για τα πρόστιμα που τα αυξάνει. Το στηρίξαμε αυτό το άρθρο, γιατί γενικά θετικό είναι αυτό το άρθρο. Κάνω μια ερώτηση όμως: Τα πρόστιμα ήταν 500.000, τώρα πάνε μέχρι 5.000.000. Πριν που ήταν 500.000, πόσα πρόστιμα βάλατε;», επισημαίνοντας ότι «το ρωτούσαμε στη Βουλή δύο μέρες και ακόμα περιμένουμε απάντηση. Το ρώτησε στη Βουλή ο Ανδρουλάκης και ο Υπουργός Οικονομικών σφύριζε αδιάφορσ», λέγοντας απευθυνόμενος στην Εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ ότι «τα κάνετε όλα για τα μάτια του κόσμου».

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Απαντώντας στην κυρία Σδούκου ότι «δεν σας αρέσει τίποτα» στην αντιπολίτευση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε: «Δεν μας αρέσουν τα 70.000 προγράμματα πλειστηριασμού το 2025, οι 26.000 ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί, δεν μας αρέσει η μείωση ιδιοκατοίκησης, δεν μας αρέσει ότι τα funds κάνουν ό,τι γουστάρουν στη χώρα, δεν μας αρέσει ότι πουλήθηκαν 20 δισεκ. κόκκινα δάνεια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και 90 δισεκ. από εσάς στα funds».

«Εμείς φέραμε μια πρόταση στη Βουλή, την οποία η κυβέρνηση μπορούσε να φέρει προς ψήφιση. Τι έλεγε; Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας ν.3869 για πρώτη κατοικία και αγροτική γη, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό που το δάνειο πουλήθηκε. Δικαίωμα προαίρεσης πριν το δάνειο πουληθεί σε πρωτογενή, δευτερογενή αγορά, να μπορεί να το πάρει σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από εκείνη που το πουλάει. Όχι ίδια τιμή όπως ψευδώς λέει η κυβέρνηση. Εξωδικαστικός μηχανισμός: Γιατί να μην είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν οι πιστωτές;», σημείωσε.

Μάλιστα, κάλεσε την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ να δώσει μια πειστική απάντηση για τις 120 και «για ποιον λόγο να έχουν 5,8% επιτόκιο αντί για 3%. Για ποιον λόγο να μην υπάρχουν μέσα διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων; Αν δείτε τα στοιχεία της κυβέρνησης, ΚΕΑΟ, φορολογική διοίκηση, τα 2/3 των νέων οφειλών είναι πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις των παλαιών οφειλών. Άρα, τους υποχρέωσε. Κι ένα τελευταίο: Λέει ο κ. Πιερρακάκης ‘’μερικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι καλές, αλλά πολλές τινάζουν τη μπάνκα στον αέρα’’. Θέλω να μας πει η κυρία Σδούκου ποια μπάνκα τινάζεται στον αέρα, με ποια πρόταση, εκτός αν ο κ. Πιερρακάκης εννοεί τη μπάνκα των funds. Αν τον κ. Πιερρακάκη τον νοιάζει να προστατεύσει το ταμείο αυτών των κερδοσκοπικών εταιρειών».

«Ποιος έταξε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ;»

Αναφερόμενος στην κυβερνητική ρητορική περί «λαϊκισμού», ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε: «Οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ποιος έταξε; Η κυρία Σδούκου, μόλις τώρα, είπε τον Πρωθυπουργό λαϊκιστή. Το 2018, ο πρωθυπουργός έταξε οριζόντια μείωση, από 22% σε 11%. Την έκανε; Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαϊκισμό. Το αποδεχόμαστε».

Νομοσχέδιο για τα social media

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τα social media, o Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Εμείς κάναμε αυτό που λέει η Ευρώπη. Η Ευρώπη σας μάλωσε μετά», ενώ πρόσθεσε: «Του χρόνου όταν βγει ο ευρωπαϊκός κανονισμός και υποχρεωθείτε να έρθετε στη δική μας θέση, να ζητήσετε συγγνώμη», σημειώνοντας απευθυνόμενος στην Εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ ότι «δεν μας πειράζει που δεν είμαστε το ΠΑΣΟΚ που θέλετε».

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