«Η κίνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του προέδρου Τραμπ να περάσουν από τη βοήθεια στη συνεργασία δείχνει τη δύναμη και την ωριμότητα της σχέσης μας».

Τρεις ημέρες μετά τη δήλωση Τραμπ πως η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς στο τέλος του έτους, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντά χωρίς να διαψεύδει τον αμερικανό πρόεδρο.

Το πρωί της Τρίτης, ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα πάψουν να παρέχουν την ετήσια στρατιωτική βοήθεια ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ έως το τέλος του 2026. Οι δηλώσεις του, σύμφωνα με πληροφορίες, αιφνιδίασαν ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς το δεκαετές μνημόνιο συνεννόησης για την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, βάσει του οποίου το εβραϊκό κράτος λαμβάνει 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, λήγει μόλις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2028.

Ο Νετανιάχου έχει μιλήσει επανειλημμένα και δημόσια στο παρελθόν για τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, αλλά είχε αναφερθεί σε μια σταδιακή διαδικασία και όχι σε απότομο τερματισμό.

«Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ ήταν πάντα μια διακομματική συμφωνία. Το Ισραήλ τη χρησιμοποίησε τόσο για να αμυνθεί όσο και για να αντιμετωπίσει εχθρούς που απειλούν την Αμερική και τη Δύση», αναφέρει το Γραφείο του Πρωθυπουργού σε νέα ανακοίνωση, φαινομενικά υπαινισσόμενο και τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Σήμερα το Ισραήλ διαθέτει ισχυρή και σταθερή οικονομία. Η κίνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του προέδρου Τραμπ να περάσουν από τη βοήθεια στη συνεργασία δείχνει τη δύναμη και την ωριμότητα της σχέσης μας, καθώς και την ικανότητά της να προσαρμόζεται και να παραμένει ισχυρή με την πάροδο του χρόνου», προσθέτει σε ανάρτηση στο X.

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Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο με συνέντευξη του εκπροσώπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ντορόν Σπίλμαν, στο Fox News, ο οποίος λέει: «Παρότι η βοήθεια αυτή ήταν εξαιρετικά σημαντική, ο πρωθυπουργός συνεργάζεται με τον πρόεδρο Τραμπ για την ορθή μετάβαση από τη βοήθεια προς την εταιρική σχέση και τις αμοιβαίες επενδύσεις».