Το τάνκερ έπλεε στον Περσικό Κόλπο με προορισμό το Μπαχρέιν.

Μέλος του πληρώματος ελληνόκτητου τάνκερ σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από επίθεση με πύραυλο, στον Περσικό Κόλπο.

Το MT Velos Sapphire, με σημαία νήσων Μάρσαλ, έπλεε χωρίς φορτίο προς το Μπαχρέιν όταν χτυπήθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωση η ελληνική εταιρεία Velos Tankers.

«Η εταιρεία με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο ενός από τους ναυτικούς της, ο οποίος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στο πλοίο, αφού αρχικά είχε αναφερθεί ως αγνοούμενος μετά την έκρηξη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί ανάμεσα στο πλήρωμα, το οποίο έσβησε τη φωτιά που προκλήθηκε στο πλοίο από την έκρηξη. Επίσης, δεν υπάρχουν αναφορές για ρύπανση, συμπλήρωσε η Velos Tankers.

Το δεξαμενόπλοιο μεταφέρθηκε το λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν του Μπαχρέιν και θα ξεκινήσει έρευνα. Σε εξέλιξη είναι η αξιολόγηση της έκτασης της ζημιάς στο κύτος του πλοίου.

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Πηγή: Reuters