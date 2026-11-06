Η σύλληψη του προσωπάρχη του προέδρου της Ινδονησίας και πρώην αρχηγού της αστυνομίας προκαλεί ισχυρούς κυβερνητικούς κλυδωνισμούς, ενώ οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εσχάτης προδοσίας.

Σοβαρή πολιτική κρίση συγκλονίζει την Ινδονησία, μετά τις αποκαλύψεις για εκτεταμένο σκάνδαλο υποκλοπών, με φερόμενο στόχο ακόμη και τον πρόεδρο της χώρας, Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Η σύλληψη του προσωπάρχη του και πρώην αρχηγού της αστυνομίας προκαλεί ισχυρούς κυβερνητικούς κλυδωνισμούς, ενώ οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εσχάτης προδοσίας.

Σύμφωνα με το BBC, ο Λίστιο Σιγκίτ Πραμπόβο συνελήφθη την Τρίτη μαζί με δύο ανώτερους αξιωματικούς, κατηγορούμενοι για παράνομες παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών.

Οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν το επίσημο ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης της αστυνομίας, καταχωρίζοντας τηλεφωνικούς αριθμούς χωρίς τις απαιτούμενες δικαστικές και υπηρεσιακές εγκρίσεις. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορία αστυνομικού, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι υποκλοπές ενδέχεται να είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2025, όταν ο Λίστιο ήταν αρχηγός της εθνικής αστυνομίας.

Απειλή ακόμη και με θανατική ποινή

Εκπρόσωπος της προεδρίας προειδοποίησε ότι η υπόθεση ενδέχεται να στοιχειοθετεί εσχάτη προδοσία, καθώς οι παρακολουθήσεις αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

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Στην Ινδονησία, το συγκεκριμένο αδίκημα επισύρει ακόμη και θανατική ποινή.

Στο στόχαστρο των φερόμενων υποκλοπών δεν βρέθηκε μόνο ο πρόεδρος, αλλά και πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης τέταρτο ύποπτο, ενώ ο Λίστιο απομακρύνθηκε από τη θέση του προσωπάρχη, την οποία είχε αναλάβει μόλις τον προηγούμενο μήνα. Το σκάνδαλο εκτυλίσσεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Πραμπόβο και του προκατόχου του, Τζόκο Ουιντόντο, γνωστού ως Τζοκόουι.

Ο πρώην πρόεδρος είχε στηρίξει καθοριστικά την εκλογή του Πραμπόβο το 2024, ενώ ο γιος του, Γκιμπράν Ρακαμπούμινγκ Ράκα, εξελέγη αντιπρόεδρος. Ωστόσο, η πολιτική συμμαχία εμφανίζει πλέον σοβαρές ρωγμές. Ο συλληφθείς Λίστιο θεωρείται στενός συνεργάτης του Τζοκόουι, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η υπόθεση συνδέεται με την επιδείνωση των σχέσεων των δύο πολιτικών στρατοπέδων.

Ο σημερινός αρχηγός της αστυνομίας επιμένει, πάντως, ότι η έρευνα αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή του νόμου και όχι πολιτικές αντιπαραθέσεις.