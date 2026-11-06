Άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης με βάση την απόδοση του κάθε καταστήματος, σε συνδυασμό με την παράλληλη αξιοποίηση των υποδομών του Fulfilled by Skroutz (FBS).

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, ανακοινώνει την υπηρεσία «Skroutz Funding», προσφέροντας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις άμεση ρευστότητα για την ανάπτυξή τους. Αυτή η νέα δυνατότητα δίνει στα καταστήματα τα κεφάλαια που χρειάζονται για να ενισχύσουν το απόθεμά τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, απλοποιώντας πλήρως τη διαδικασία ενίσχυσης της ρευστότητας.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος συμμετείχαν 17 καταστήματα, τα οποία άντλησαν συνολικά κεφάλαια άνω των 500χιλ. ευρώ, καταγράφοντας κατά μέσο όρο αύξηση τζίρου έως και τρεις φορές ταχύτερη σε σχέση με τον ανταγωνισμό ίδιων κατηγοριών.

Τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση και η λειτουργία

Τη λύση χρηματοδότησης μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις της πλατφόρμας που έχουν τουλάχιστον 12 μήνες ενεργής παρουσίας στο Skroutz, καταγράφουν ετήσιο τζίρο άνω των 50 χιλ. ευρώ και υψηλά ποσοστά επιχειρησιακής απόδοσης. Για τα καταστήματα που πληρούν αυτά τα κριτήρια, εμφανίζεται αυτόματα ένα συγκεκριμένο, προεγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης στη σελίδα διαχείρισης του καταστήματός τους (Χώρος Συνεργατών) στην πλατφόρμα, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή έξοδα αίτησης, ενώ παραμένει διαθέσιμο για 30 ημέρες.

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Το ύψος του προεγκεκριμένου κεφαλαίου υπολογίζεται αυτόματα με βάση το προφίλ του καταστήματος στην πλατφόρμα (όπως οι πωλήσεις, η επιχειρησιακή απόδοση, η ταχύτητα παράδοσης, τα χαμηλά ποσοστά επιστροφών και οι αποζημιώσεις). Η χρηματοδότηση ενεργοποιείται χωρίς να απαιτούνται επιπλέον εγγυήσεις, με μόνη προϋπόθεση τη μεταφορά αποθέματος στην υπηρεσία αποθήκευσης και διεκπεραίωσης παραγγελιών “Fulfilled by Skroutz (FBS)” στο Skroutz Hub. Η εμπορική αξία αυτού του αποθέματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό της χρηματοδότησης.

Το κόστος της χρηματοδότησης είναι σταθερό, χωρίς κρυφές προμήθειες. Το ακριβές ποσό της χρέωσης διαμορφώνεται εξατομικευμένα για κάθε έμπορο, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό προφίλ. Όσον αφορά στην αποπληρωμή, αυτή βασίζεται σε ένα σταθερό ποσοστό παρακράτησης επί των πωλήσεων και συγχρονίζεται απόλυτα με τον κύκλο πληρωμών του καταστήματος, με τη μέγιστη διάρκεια να ορίζεται στους 6 μήνες.

H δόση προσαρμόζεται στον τζίρο, προστατεύοντας τη ρευστότητα σε περιόδους χαμηλότερης κίνησης, ενώ οι περίοδοι υψηλών πωλήσεων επιταχύνουν την εξόφληση και την επιλεξιμότητα για νέα αναχρηματοδότηση.

Πρόσθετα οφέλη: Επιτάχυνση πληρωμών και άμεση παράδοση παραγγελιών

Για όσες επιχειρήσεις αξιοποιούν τη χρηματοδότηση, οι πληρωμές μπορούν να γίνονται καθημερινά χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται οι επιταχυνόμενες πληρωμές: οι έμποροι πληρώνονται αμέσως για τις FBS παραγγελίες τους μόλις τα προϊόντα παραδοθούν στην εταιρεία courier, χωρίς να περιμένουν την παράδοση στον καταναλωτή και χωρίς περιορισμούς στο μερίδιο του FBS. Παράλληλα, με τη διάθεση του αποθέματος στις αποθήκες του FBS, τα προϊόντα αποκτούν δυνατότητα αυθημερόν ή επόμενης ημέρας παράδοσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία των αγοραστών.

Με αυτή τη νέα υπηρεσία, το Skroutz εμπλουτίζει τα εμπορικά του εργαλεία, προσφέροντας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις λύσεις που χρειάζονται για να σχεδιάζουν το επόμενο βήμα της ανάπτυξής τους με σταθερότητα και ευελιξία.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας “Skroutz Funding”, οι συνεργαζόμενοι έμποροι μπορούν να επισκεφθούν την εν λόγω σελίδα στον Χώρο Συνεργατών.