Πρόκειται για τη χειρότερη συνεδρίαση των τριών βασικών αμερικανικών δεικτών από τον Απρίλιο του 2025.

Ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων σάρωσε τη Wall Street σήμερα, με τον Dow Jones να χάνει περισσότερες από 1.800 μονάδες και τον Nasdaq να εισέρχεται σε περιοχή διόρθωσης, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν μαζικά τις μετοχές τεχνολογίας υπό τον φόβο επιβράδυνσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κατέρρευσε κατά 5,52%, κλείνοντας στις 24.315 μονάδες, υποχωρώντας περισσότερο από 10% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του προηγούμενου μήνα. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 4,36%, στις 7.353,73 μονάδες, ενώ ο Dow Jones έχασε 1.833,06 μονάδες ή 3,44%, τερματίζοντας στις 51.523,06 μονάδες.

Πρόκειται για τη χειρότερη συνεδρίαση των τριών βασικών αμερικανικών δεικτών από τον Απρίλιο του 2025, με τις απώλειες να εξανεμίζουν τα κέρδη που ακολούθησαν τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia υποχώρησε κατά 9%, η Broadcom κατά 10% και η Qualcomm κατά 9%, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματά της. Το ETF ημιαγωγών SOXX κατέγραψε απώλειες άνω του 12%, στη χειρότερη επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2020.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και σε κρίσιμες πολιτείες ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, επιβραδύνοντας τον επενδυτικό κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης.

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Η πίεση επεκτάθηκε στο σύνολο της αγοράς, με την Caterpillar να χάνει 6% και την JPMorgan 4%. Παράλληλα, οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες κατέγραφαν συνδυαστικές απώλειες χρηματιστηριακής αξίας που πλησίαζαν τα 900 δισ. δολάρια λίγο πριν από το κλείσιμο.

Η έντονη νευρικότητα αποτυπώθηκε και στον δείκτη μεταβλητότητας VIX, ο οποίος εκτινάχθηκε στις 28,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 70%.

Την ίδια στιγμή, η χρηματιστηριακή αναταραχή περιόρισε τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο, με τη σχετική πιθανότητα να υποχωρεί στο 70,1%, από 82,7% την προηγούμενη ημέρα.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η διόρθωση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να συνεχιστεί, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις και τις αισιόδοξες προβλέψεις κερδοφορίας του κλάδου.