Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1.131 μονάδες ή 2,2%, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κερδίζει 2%.

Ανοδικό ράλι καταγράφει η Wall Street την Τετάρτη, με τον Dow Jones να κερδίζει περισσότερες από 1.100 μονάδες, καθώς η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και η αποδοχή του αποτελέσματος από τον Ντόναλντ Τραμπ περιορίζουν την πολιτική αβεβαιότητα και ενισχύουν την επενδυτική εμπιστοσύνη. Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ενώ επικράτησαν σε σημαντικές αναμετρήσεις για τις κυβερνήσεις πολιτειών, μεταξύ των οποίων το Τέξας.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ουάσιγκτον, καθώς το Κογκρέσο αποκτά τη δυνατότητα να περιορίσει την πολιτική ατζέντα Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, δασμούς και στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν. Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 1.131 μονάδες ή 2,2%, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κερδίζει 2%.

Καθοριστική για τη θετική αντίδραση των αγορών θεωρείται η στάση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δήλωσε στους New York Times ότι είναι «απολύτως πρόθυμος» να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ανέφερε στη Wall Street Journal ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα συνεργαστούν με τους Δημοκρατικούς. Σημαντικά κέρδη καταγράφονται σε τράπεζες, εταιρείες υγείας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, η επικράτηση των Δημοκρατικών προκαλεί προβληματισμό στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω πιθανών περιορισμών στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 3%, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη νομισματική πολιτική της Fed.