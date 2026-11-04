Το κόστος ζωής και η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν κυρίαρχες ανησυχίες των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Καθώς οι Αμερικανοί προσέρχονταν στις αμερικανικές κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, ψηφοφόροι δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιλογές τους επηρεάστηκαν από ζητήματα που κυμαίνονται από το κόστος ζωής έως την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Μίσιγκαν: Το κόστος ζωής και η υγειονομική περίθαλψη

Η Μπριτάνι Χάμλιν, 34 ετών, αναλύτρια δεδομένων από το Ντιτρόιτ, η οποία φροντίζει τη γιαγιά της, δήλωσε ότι η οικονομική προσιτότητα, και ειδικότερα η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων, την ώθησε να ψηφίσει τον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν.

«Βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει μεγάλες αλλαγές, να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την Κοινωνική Ασφάλιση και να συμβάλει στη μείωση του ιατρικού κόστους», δήλωσε η Χάμλιν.

Η Νατάλια Τάουνς, 34 ετών, ψήφισε επίσης τον Ελ-Σαγιέντ.

Χαρακτήρισε ως προεκλογικό θέατρο της τελευταίας στιγμής εμφάνιση του Ρότζερς σε εκκλησία της αφροαμερικανικής κοινότητας στο Ντιτρόιτ την Κυριακή, μαζί με τη Χέιλι Στίβενς, πρώην αντίπαλο του Ελ-Σαγιέντ στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, η οποία είχε μόλις ανακοινώσει την υποστήριξή της προς τον Ρότζερς.

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«Μην το κάνεις τώρα. Κάν' το επειδή αυτό πραγματικά είσαι. Να το κάνεις συστηματικά», δήλωσε η Τάουνς.

Από την άλλη πλευρά, ο Πολ Στοκί, 63 ετών, ψήφισε τον Ρότζερς σε εκλογικό τμήμα στην πόλη Γουόρεν.

Ο Ελ-Σαγιέντ «είναι λίγο πιο προοδευτικός απ' όσο θα ήθελα... Ποιος θα πληρώσει για όλα όσα θέλει να κάνει; Απλώς δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αυτοί που θα πληρώσουν τον λογαριασμό είμαστε εσύ κι εγώ».

Ιλινόι: Η μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ προκαλεί φόβο

Ο Ράιαν Μπράουν, εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο στο Σικάγο, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο 29χρονος δήλωσε ότι η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει φόβο σε ορισμένους μαθητές του, ακόμη και όταν μετακινούνται προς και από την εργασία ή το σχολείο τους.

«Ένας από τους μαθητές μου απελάθηκε στο Μεξικό σε λιγότερο από 48 ώρες», δήλωσε ο Μπράουν, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιον ψήφισε.

«Είχα μαθητές που μου ζητούσαν κυριολεκτικά να βρω τρόπους να τους βοηθήσω να επιστρέψουν στο σπίτι τους, επειδή φοβούνταν να περπατήσουν καθημερινά μέχρι εκεί. Φοβούνταν να πάνε στη δουλειά τους».

Αλάσκα: Η σύγχυση με τους δύο Νταν Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο

Στην Αλάσκα, υποστηρικτές του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν δήλωσαν στο Reuters ότι δεν μπερδεύτηκαν από την παρουσία δύο υποψηφίων με το ίδιο όνομα στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία της πολιτείας.

«Είναι αρκετά ξεκάθαρο. Δίπλα στο όνομά του αναγράφεται η λέξη “εν ενεργεία γερουσιαστής”», δήλωσε ο 27χρονος Τζέικ Γουέσλι, μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος μεγάλωσε στο Άνκορατζ και υπηρετεί εκεί.

Είπε ότι ψήφισε υπέρ της επανεκλογής του Σάλιβαν, επειδή «τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν αρκετά καλά όπως είναι τώρα».

Στην αλιευτική κοινότητα Κασίλοφ, στη νότια Αλάσκα, η 45χρονη Τζούντι Φίσερ δήλωσε ότι ψήφισε τον εν ενεργεία γερουσιαστή χωρίς να μπερδευτεί ως προς την ταυτότητά του. Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία ότι η παρουσία ενός συνυποψηφίου με το ίδιο όνομα θα μπορούσε να του στερήσει ψήφους.

«Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν την έρευνά τους», είπε.

Δύο ψηφοφόροι δήλωσαν ότι χρειάστηκε να ζητήσουν νέο ψηφοδέλτιο, αφού συνειδητοποίησαν ότι είχαν ψηφίσει τον λάθος Σάλιβαν, το όνομα του οποίου εμφανιζόταν πρώτο.

«Φρόντισα να το κάνω σωστά», δήλωσε η Μπέβερλι Χολτ, η οποία χρειάστηκε να συμπληρώσει ξανά το ψηφοδέλτιό της.

Η κάτοικος του Ιγκλ Ρίβερ στην Αλάσκα είπε ότι υποστήριξε τον γερουσιαστή Σάλιβαν λόγω των συντηρητικών αξιών του, αλλά και επειδή πιστεύει ότι η μακρά κοινοβουλευτική του εμπειρία στη Γερουσία τον καθιστά αποτελεσματικότερο στην εξασφάλιση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για δρόμους, ταχυδρομικές υπηρεσίες και άλλες υποδομές στην Αλάσκα.

Οι περισσότεροι υποστηρικτές της Πελότα δήλωσαν στο Reuters ότι το κόστος ζωής ήταν το σημαντικότερο ζήτημα που καθόρισε την ψήφο τους.

Η 22χρονη Ντέινα Τζόνσον, από το Ιγκλ Ρίβερ, θεωρεί ότι η παρουσία δύο υποψηφίων με το όνομα Νταν Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο αποτελεί περισπασμό, ο οποίος όμως δεν θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.

Υποστηρίζει την Πελότα επειδή πιστεύει ότι θα εκπροσωπήσει καλύτερα την Αλάσκα σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών της πολιτείας.

Τέξας: Η μετανάστευση και η ακρίβεια στο επίκεντρο

Στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, η μετανάστευση ήταν κυρίαρχη ανησυχία ορισμένων ψηφοφόρων.

Η 40χρονη Μαρία Σέρντα δήλωσε ότι πολλοί συνάδελφοί της έχουν συλληφθεί, απελαθεί και αποχωριστεί τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, η αύξηση του κόστους των τροφίμων και της βενζίνης έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.

«Βλέπω πολλά πράγματα που δεν μου αρέσουν όσον αφορά τους ισπανόφωνους, με όλα όσα κάνει αυτήν τη στιγμή η ICE», δήλωσε.

Η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ καθόρισε την ψήφο του Βίκτορ Γκαρσία, 54 ετών, ο οποίος εργάζεται ως μάγειρας.

«Είναι ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Reuters