Ήταν μια εντυπωσιακή νίκη των Δημοκρατικών σε μια πολιτεία την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει με περισσότερες από 16 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά το 2024.

Ο 62χρονος Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον εξελέγη σήμερα βουλευτής στη νότια συντηρητική πολιτεία του Κάνσας, σύμφωνα με τις προβολές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ένα κατόρθωμα σε μια πολιτεία που δεν είχε εκλέξει γερουσιαστή αυτού του κόμματος εδώ και 94 χρόνια, από το 1932.

Ο Χάμιλτον, ένας πάστορας, κέρδισε τον υποστηριζόμενο από τον Τραμπ απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της εν λόγω πολιτείας Ρότζερ Μάρσαλ, δίνοντας στο κόμμα του μεγάλη ώθηση στη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ήταν μια εντυπωσιακή νίκη των Δημοκρατικών σε μια πολιτεία την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει με περισσότερες από 16 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά το 2024 και στην οποία την κούρσα αναμενόταν αρχικά ότι θα κέρδιζαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Ο Μάρσαλ, 66 ετών, είναι γιατρός που εργάστηκε επί 25 χρόνια ως μαιευτήρας-γυναικολόγος και υπηρέτησε στις εφεδρικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού, προτού εισέλθει στο Κογκρέσο, όπου υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ.

Ωστόσο, βρέθηκε σε δύσκολη θέση στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει άλλη μία θητεία στη Γερουσία, καθώς η εκλογική αναμέτρηση στο Κάνσας εξελίχθηκε απροσδόκητα σε ανταγωνιστική, εξαιτίας της πρόκλησης που του έθεσε ο Χάμιλτον.

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Ο Χάμιλτον κατάγεται από οικογένεια που ζει στο Κάνσας εδώ και πέντε γενιές και πραγματοποίησε προεκλογική εκστρατεία με επίκεντρο την οικονομική προσιτότητα, επιδιώκοντας παράλληλα να δημιουργήσει έναν διακομματικό συνασπισμό, σε μια υποψηφιότητα που αρχικά φαινόταν να έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας απέναντι στον Μάρσαλ.