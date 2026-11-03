Ποια είναι η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του.

Μια νέα σελίδα φαίνεται πως έχει γυρίσει στην προσωπική του ζωή ο Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε νέα σχέση.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την πρωινή εκπομπή του Alpha, η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή είναι διατροφολόγος και διατηρεί παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά την επαγγελματική και διαδικτυακή της δραστηριότητα, η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, αποφεύγοντας την έκθεση στη δημοσιότητα.

Δεν κρύβουν τη σχέση τους

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Ντέμης Νικολαΐδης και η νέα του σύντροφος πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις, χωρίς να προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα βλέμματα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, πρόκειται για πρόσωπο που δεν ανήκει στον χώρο της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα να επιλέγεται η διακριτικότητα και ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά της.

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«Φαίνεται πως ένα χρόνο και κάτι μετά την απώλεια της συντρόφου του Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, στην οποία στάθηκε σαν κερί αναμμένο, χαμογελάει ξανά. Εγώ δεν ξέρω αν είναι πραγματικά μια σχέση που αρχίζει ή κάτι πιο σοβαρό. Από το καλοκαίρι έχει έρθει κοντά με μια γυναίκα, η οποία δεν είναι στο χώρο. Είναι διατροφολόγος στο επάγγελμα. Είναι μια γυναίκα με παρουσία στα social media αλλά επειδή δεν είναι στον χώρο αποφασίσαμε να μην αποκαλύψουμε τα στοιχεία της, αν και τα γνωρίζουμε. Κυκλοφορούν κανονικά και δεν κρύβουν αυτό που αισθάνονται το τελευταίο διάστημα. Ο Ντέμης χαμογελά ξανά γιατί αυτό που πέρασε δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η σχέση ξεκίνησε όταν ο ίδιος την επισκέφτηκε για να χάσει κιλά.Κυκλοφορούν μαζί αλλά είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Θα χαρούμε πολύ να είναι ευτυχισμένος, αυτό είναι που έχει σημασία, του αξίζει».

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