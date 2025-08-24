Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη - Η μάχη με τον καρκίνο

Ήταν 41 ετών. Η γνωριμία με τον Ντέμη Νικολαΐδη και η φιλία με την Κατερίνα Καινούργιου. Όταν μίλησε πρώτη φορά για τον καρκίνο.

Σε ηλικία 41 ετών, «έφυγε» από τη ζωή η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου και σκόρπισε θλίψη.

{https://www.instagram.com/p/DGTUdNrsW_k/}

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν η γυναίκα που βρισκόταν στο πλευρό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ για 2,5 χρόνια περίπου. Ντέμης Νικολαΐδης και Αλεξάνδρα Νικολαΐδου γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάϊο του 2023. Ήταν η ημέρα που η κιτρινόμαυρη ομάδα είχε στεφθεί πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο και ο άλλοτε πρόεδρος της ΑΕΚ δεν έκρυβε τη χαρά του.

Έκτοτε, οι δυο τους προσπάθησαν να είναι διακριτικοί με τις δημόσιες εμφανίσεις τους, ωστόσο η Αλεξάνδρα ακολουθούσε τον Ντέμη στο γήπεδο, ενώ τον παρακολουθούσε και στην εκπομπή όπου εμφανιζόταν. Το ζευγάρι είχε πάει στη μεγάλη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2024, ενώ ακολούθησε και το ταξίδι τους στη Γερμανία για το Euro 2024.

Επίσης, διατηρούσε στενές σχέσεις με την Κατερίνα Καινούργιου και θεωρούνταν μία από τις πιο αγαπημένες της φίλες.

{https://www.instagram.com/p/DAgCnsfsFGf/}

Η αποκάλυψη για τον καρκίνο

Στις 4 Φεβρουαρίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά Καρκίνου είχε δημοσιεύσει φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», έγραφε στην ανάρτησή της στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

«Αυτοί οι δυο άνθρωποι δέσανε. Είναι υπέροχα. Ο ένας φέρεται τέλεια στον άλλον. Είναι υπέροχα. Μέσα από την Αλεξάνδρα, εγώ αγάπησα τον Ντέμη γιατί είδα το μεγαλείο της ψυχής του και το πόσο τέλειος άνθρωπος είναι. Να ξέρετε ότι η Αλεξάνδρα έχει μια πολύ καλή σχέση και με τη Μελίνα και τον Γιώργο, τα παιδιά του και αυτό είναι το πολύ υγιές και όμορφο» είχε πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της.

{https://www.instagram.com/p/C__jvdAslLy/}