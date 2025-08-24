Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 40 ετών

Μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Πριν λίγο έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία πέθανε το Σάββατο (23/08), σε ηλικία 40 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική της μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη.

Ποια ήταν η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε κάνει και ένα πέρασμα από την ελληνική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1 «Καληνύχτα μαμά», η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1996/1997 με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά Καρκίνου σήμερα Τρίτη 4 Φεβρουαρίου η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου είχε δημοσιέυσει μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο κι αποκάλυψε για πρώτη φορά τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στη φωτογραφία της φαίνεται να χαμογελά στο φακό, έτοιμη να νικήσει τον καρκίνο.