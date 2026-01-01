Ποιες οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - Πού υπάρχουν μπλόκα τώρα.

Στα μπλόκα παρέμειναν οι αγρότες και την Πρωτοχρονιά, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και δηλώνοντας πως οι κινητοποιήσεις τους δεν αποτελούν επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα να παραμένουν άλυτα, δεν υποχωρούν στα αιτήματά τους, καθώς αυτά αφορούν στην ίδια την επιβίωση της αγροτικής παραγωγής.

Καθ΄όλη τη διάρκεια των εορτών, τα τρακτέρ και οι μηχανές τους να παρέμειναν στην άκρη των δρόμων, διατηρώντας ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, διατηρώντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 50 μπλόκα.

Παράλληλα, αύριο, Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfdfzb5vwfoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα στα εθνικά οδικά δίκτυα

Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας. Το μέτρο θα ισχύσει έως τη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως τις 3 Ιανουαρίου.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα για να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως την κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι κινούνται προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, καθώς οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα διεξαχθεί στην περιοχή, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, χωρίς όμως να εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfdft4cuywnl?integrationId=40599y14juihe6ly}