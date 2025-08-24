Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Όσα είχε γράψει η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου για την μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Θλίψη από τον χαμό της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία πέθανε χθες Σάββατο σε ηλικία 41 ετών.

Η 41χρονη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, είχε συγκινήσει το πανελλήνιο όταν αποκάλυψε την μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ηταν μάλιστα η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου) όταν αποφάσισε να κάνει γνωστό στα social media όσα περνούσε. Τότε με ένα λαμπερό χαμόγελο και ένα διαπεραστικό βλέμμα μαχήτριας είχε γράψει: «Είμαστε πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε #worldcancerdday, #survivor».

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε γενναία με τον καρκίνο και είχε πάντα στο πλευρό της τον Ντέμη Νικολαΐδη.

«Μην χάνετε την πίστη σας»

Χαρακτηριστικά είναι όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 ετών. «Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι. Η αγωνία και ο φόβος για κάτι άγνωστο ακόμα μεγαλύτερο.

Όταν όμως έχεις τον άνθρωπο σου να σου κρατάει το χέρι κάθε στιγμή για μήνες, όταν παίρνεις τόση αγάπη από οικογένεια και φίλους ακούγοντας να σου λένε πόσο γενναία είσαι και ότι εσύ είσαι η δύναμη τους, τότε όλα γίνονται λιγότερο δύσκολα. Κι εγώ για όλους αυτούς τήρησα την υπόσχεση μου!

Άλλωστε μόνη μου δε θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά! Στα 40 μου -τα πιο σημαντικά γενέθλια μου μέχρι τώρα- δίνω κι εγώ τη μάχη μου! Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω όπως πάντα και «όλα μοιάζουν καλοκαίρι» ξανά!!

Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας οποία κι αν είναι.Ps: #mycaptain Θα κερδίσω εγώ και για τους δυο!».

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου πέντε μήνες η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε χάσει τον πατέρα της και τον είχε αποχαιρετήσει με φωτογραφίες στα social media γράφοντας: «Καλό ταξίδι στις κορυφές και τα αστέρια»…