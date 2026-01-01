Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι τα ευρήματα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ως προς τον τελικό προορισμό του drone, τονίζοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν πλήρως τον ισχυρισμό περί στοχευμένης επίθεσης κατά της προεδρικής κατοικίας.

Παραδόθηκαν στις αμερικανικές αρχές των ΗΠΑ τα αποκρυπτογραφημένα δεδομένα από τα όργανα και τον ελεγκτή πτήσης ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, ενώ κατευθυνόταν προς την προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το υλικό που εστάλη στην Ουάσινγκτον περιλαμβάνει αποκρυπτογραφημένα δεδομένα δρομολόγησης καθώς και τον ελεγκτή πτήσης του ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο καταρρίφθηκε από ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από την περιφέρεια Νοβγκορόντ, στο πλαίσιο – όπως χαρακτηρίζεται από τη Μόσχα – μιας «τρομοκρατικής επίθεσης» κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας.

Όπως διευκρινίζεται, το υλικό παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα, μέσω επίσημων διαύλων. Την παράδοση πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU) του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Σε δηλώσεις του, ο Κοστιούκοφ ανέφερε ότι η ανάλυση των ελεγκτών πλοήγησης των ουκρανικών drones που καταρρίφθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 2025 «επιβεβαίωσε με απόλυτο τρόπο» ότι στόχος της επίθεσης ήταν το συγκρότημα κτιρίων όπου στεγάζεται η προεδρική κατοικία της Ρωσίας. Όπως σημείωσε, η αποκωδικοποίηση των δεδομένων μνήμης πραγματοποιήθηκε από ειδικούς των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.