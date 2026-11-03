Όσα είπε η κριτής του GNTM στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η κριτής του GNTM μίλησε για τα επαγγελματικά της βήματα -από το modeling μέχρι την τηλεόραση και την υποκριτική-, το κυνήγι της νεότητας, αλλά και την προσωπική της ζωή.

«Βέβαια, με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, όχι να το χάσει. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό. Σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα...

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