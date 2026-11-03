Την επίσημη θέση της για την εμφάνιση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή «Newsroom» του Ertnews διατύπωσε η ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη αβλεψία» και γνωστοποιώντας ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις στους υπευθύνους.

Επίσημη ανακοίνωση για την εμφάνιση του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, στην ενημερωτική εκπομπή «Newsroom» του Ertnews εξέδωσε η ΕΡΤ, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον τρόπο παρουσίασής του ως εκπροσώπου λέσχης και φερόμενου θύματος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση χαρακτηρίζει το περιστατικό «απαράδεκτη αβλεψία» και «αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση», ενώ γνωστοποιεί ότι προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και στην επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρχε δόλος ή σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα και υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να δίνεται χώρος στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

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Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».

Τι συνέβη στην εκπομπή του Ertnews

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής «Newsroom», με παρουσιαστή τον Γιώργο Σιαδήμα. Σε ρεπορτάζ για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εμφανίστηκε και μίλησε μέσω Skype ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος παρουσιάστηκε ως «ιδρυτής λέσχης» και φερόμενο θύμα της οργάνωσης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του δεν έγινε καμία αναφορά στο πολιτικό και ποινικό παρελθόν του, ούτε στην ιδιότητά του ως πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η καταδίκη του Παναγιώτη Ηλιόπουλου

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος υπήρξε ένα από τα προβεβλημένα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Έχει καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών σε κάθειρξη επτά ετών, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το 2021 είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Δομοκού στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας.

Η εμφάνισή του στο Ertnews, χωρίς ενημέρωση των τηλεθεατών για την προηγούμενη πολιτική του ιδιότητα και την καταδίκη του, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων και ερωτημάτων για τον δημοσιογραφικό χειρισμό της υπόθεσης.