Σοβαρά ερωτήματα για το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το… θύμα Ηλιόπουλος και η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Δεκάδες είναι οι αντιδράσεις για την παρουσίαση από την ΕΡΤ του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Ηλιόπουλου, ως θύμα ΜΚΟ.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, παρουσιάστηκε σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης ως «ιδρυτής λέσχης» και «θύμα ΜΚΟ», παραλείποντας να αναφερθεί στο παρελθόν του.

Θυμίζουμε ότι ο Π.Ηλιόπουλος έχει στο χέρι του τη φράση «Sieg Heil», σύνθημα συνδεδεμένο με τον ναζισμό.

Η ΕΡΤ πάντως, σε σχόλιο στην Lifo, ρίχνει το… φταίξιμο στον καταιγισμό των θεμάτων και στην πίεση του χρόνου, ενώ υποστήριξε πως ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος βγήκε στην εκπομπή «χωρίς να προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του».

Η ανακοίνωση της Ακρίτα

Η Βουλευτής Επικρατείας, και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, σε δήλωσή της επισήμανε πως «δυστυχώς, δεν μας προκαλεί πλέον καμία εντύπωση. Με τον δρόμο που έχει επιλέξει εδώ και καιρό η ηγεσία της δημόσιας τηλεόρασης, η κανονικοποίηση του χρυσαυγιτισμού και των εκπροσώπων του μοιάζει πια με το επόμενο, σχεδόν αναπόφευκτο βήμα στον κατήφορο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ και την ανάληψη ευθυνών, με την παραίτηση τόσο του Διευθυντή Ειδήσεων όσο και του Προέδρου της ΕΡΤ» τόνισε η Έλενα Ακρίτα.

Αναλυτικά επισήμανε τα εξής:

«Αυτή τη φορά η δημόσια τηλεόραση, την οποία πληρώνουμε όλοι, ξεπέρασε ακόμα και τον χειρότερο εαυτό της. Και μαζί, κάθε όριο δημοσιογραφικής δεοντολογίας και πολιτικής ασυδοσίας.

Σε ενημερωτική εκπομπή της παρουσίασε τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και τελεσίδικα καταδικασμένο για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, ως «ιδρυτή λέσχης» και «θύμα απάτης» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Χωρίς την παραμικρή αναφορά στο νεοναζιστικό παρελθόν του, χωρίς καμία μνεία και τη δικαστική καταδίκη του.

Δυστυχώς, δεν μας προκαλεί πλέον καμία εντύπωση. Με τον δρόμο που έχει επιλέξει εδώ και καιρό η ηγεσία της δημόσιας τηλεόρασης, η κανονικοποίηση του χρυσαυγιτισμού και των εκπροσώπων του μοιάζει πια με το επόμενο, σχεδόν αναπόφευκτο βήμα στον κατήφορο.

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ και την ανάληψη ευθυνών, με την παραίτηση τόσο του Διευθυντή Ειδήσεων όσο και του Προέδρου της ΕΡΤ».