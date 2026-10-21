Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής τραγουδιών για ο «Sing for Greece 2027». Η ανακοίνωση της ΕΡΤ.

Στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν φέτος οι τρεις βραδιές του εθνικού τελικού, «Sing for Greece 2027». Μέσα από τη διαδικασία θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας που θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2027.

Οι αιτήσεις για την υποβολή τραγουδιών έχει ήδη ξεκινήσει και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59.

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Το «Sing for Greece 2027», ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, τον Φεβρουάριο 2027.

Eurovision 2027: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την προθεσμία υποβολής τραγουδιών του «Sing for Greece 2027»

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής των προτάσεων για το «Sing for Greece 2027», με την προθεσμία για τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης της συμμετοχής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, να ολοκληρώνεται την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 23:59.

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Χάρη στην ανταπόκριση του κοινού, η διοργάνωση της ΕΡΤ επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με ανανεωμένο χαρακτήρα. Τον Φεβρουάριο του 2027, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό του «Sing For Greece 2027» σε χώρο και ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Για ακόμα μία χρονιά, το «Sing for Greece» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς να αναδείξουν τη δουλειά τους και να έρθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό. Όπως έδειξε και η περσινή διοργάνωση, αλλά και η διεξαγωγή του «Ελληνικού Τελικού» το 2025, η παρουσία των καλλιτεχνών στο φορμάτ των εθνικών τελικών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα καλλιτεχνικής εξέλιξης, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά τους και ανοίγοντας νέες προοπτικές επικοινωνίας με το κοινό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και πέρα από αυτήν.

Η διαδικασία ανάδειξης της ελληνικής συμμετοχής παρουσιάζει ενδιαφέρον και για το διεθνές κοινό που αγαπά τον διαγωνισμό της Eurovision, το οποίο παρακολουθεί τις εθνικές επιλογές, ανακαλύπτει νέους καλλιτέχνες και έρχεται σε επαφή με τις τρέχουσες τάσεις της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Και στο «Sing for Greece 2027» οι τηλεθεατές θα έχουν ουσιαστικό λόγο στην επιλογή του τραγουδιού που θα ταξιδέψει τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Στους δύο Ημιτελικούς, τα 20 τραγούδια που θα προκύψουν από την αξιολόγηση μιας επταμελούς επιτροπής, θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό. Από τα 12 τραγούδια που θα προκριθούν αποκλειστικά με τη ψήφο του κοινού, η ανάδειξη του νικητήριου act θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών (εγχώριας και διεθνούς).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.