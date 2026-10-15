Ήβη Αδάμου, Ζόζεφιν και Biased Beast. Τα τρία φημολογούμενα ονόματα που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο.

Νέα δεδομένα και αλλαγές φαίνεται πως διαμορφώνονται στη διαδικασία που αναμένεται να ακολουθήσει η Κύπρος για την επιλογή του εκπροσώπου της για την Eurovision 2027, με τις πρώτες πληροφορίες να έρχονται μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου έγινε γνωστό πως η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στον διαγωνισμό θα προκύψει μέσα από μία διαδικασία στην οποία θα έχει καθοριστικό ρόλο το κοινό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να περιλαμβάνει τρεις συμμετοχές, οι οποίες θα επιλεγούν αρχικά από μία επιτροπή. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει αξιολόγηση, με τη συμμετοχή τόσο του κοινού όσο και μίας δεύτερης κριτικής επιτροπής, προκειμένου να αναδειχθεί η τελική συμμετοχή.

Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο αναμένεται να τν έχει και πάλι το κοινό.

Την ίδια ώρα, τρία είναι τα ονόματα που φέρονται να βρίσκονται στη σχετική λίστα. Πρόκειται για την Ήβη Αδάμου, τη Ζόζεφιν και τον Biased Beast, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η λίστα ενδέχεται να εμπλουτιστεί και με άλλους καλλιτέχνες.

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Υπενθυμίζεται πως στη Eurovision 2026, η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla», κατακτώντας την 15η θέση στην τελική κατάταξη.