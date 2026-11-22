Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών της Κύπρου για τις συνθήκες θανάτου της 17χρονης.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Κύπρο ο αιφνίδιος θάνατος μιας 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, κατά τη διάρκεια μαθητικής εκδρομής. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροτομή.

Η ανήλικη σύμφωνα με το alphanews.live εντοπίστηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (21/11), όταν συμμαθήτριές της τη βρήκαν αναίσθητη μέσα στο δωμάτιο όπου διέμενε. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και στο ξενοδοχείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο κατέβαλε προσπάθειες ανάνηψης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 17χρονη δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τον χώρο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να συγκεντρωθούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Μόρφου, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μαθήτρια.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η νεκροτομή επί της σορού της 17χρονης αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (23/11), προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μέχρι την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων δεν υπάρχει επίσημο συμπέρασμα για το τι προκάλεσε τον θάνατό της.