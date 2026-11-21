Μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για εισαγωγή 15 κιλών skunk.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 65χρονος, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κάνναβης στον ελλαδικό χώρο μέσω της αεροπορικής οδού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 65χρονος προερχόμενος από τη Βαρκελώνη εντοπίστηκε σήμερα (21/11) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.

Στη διάρκεια της έρευνας στην κατοχή του βρέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του. Σύμφωνα με την αστυνομία σκοπό είχε την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας, όπως και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.