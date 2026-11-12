Σύλληψη 21χρονου για εισαγωγή και διακίνηση κάνναβης – Τι εντόπισαν οι τελωνειακές αρχές.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 21χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε παραγγείλει και να εισήγαγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερα από δύο κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τελωνειακές αρχές του Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από τις ΗΠΑ, το οποίο περιείχε 2 κιλά και 260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Ακολούθησε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με αποτέλεσμα την σύλληψη ενός 21χρονου, τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα από κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η ποσότητα της κάνναβης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.