Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέου Άρχοντα των Δαχτυλιδιών The Hunt For Gollum.

Ο Eλάιτζα Γουντ αναφέρθηκε στην επιστροφή του ως Φρόντο στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, λέγοντας στο Deadline ότι το να παίξει ξανά τον χαρακτήρα μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ήταν «όμορφο και σουρεαλιστικό και ένιωθε σαν να μην είχε περάσει καθόλου χρόνος».

Ο Γουντ επιστρέφει στον ρόλο του Φρόντο στην επερχόμενη ταινία The Hunt For Gollum με σκηνοθέτη το ίδιο το... Γκόλουμ, Άντι Σέρκις.

Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε ο Σέρκις, τα γυρίσματα της ταινίας έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Εκτός από τον Γουντ, στη Μέση Γη επιστρέφουν επίσης οι Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ και Λι Πέις ως Θραντούιλ. Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κέιτ Γουίνσλετ, Τζέιμι Ντόρναν στον ρόλο του Άραγκορν. κ.ά.



Ο Σέρκις εκτός από τη σκηνοθεσία, επιστρέφει και στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Γκόλουμ ή Σμίγκολ, όπως είναι γνωστός επίσης ο χαρακτήρας.

«Ένιωσα σαν να γυρνούσα πίσω στον χρόνο. Κοιτάζοντας κάτω… έχοντας αυτή τη μορφή μυϊκής μνήμης ότι έχω δει αυτά τα πόδια έτσι. Γνωρίζω αυτή την γκαρνταρόμπα. Και αυτό το συναίσθημα είναι τόσο άγριο. Είναι τόσο μεταφορικό. Ξαφνικά, έχοντας περάσει 27 χρόνια, είσαι ξανά μέσα σε αυτό», εξήγησε ο Γουντ.

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Elijah Wood on returning as Frodo for ‘The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum’ https://t.co/srVYx98Ud4 — Deadline (@DEADLINE) November 12, 2026

Η νέα ταινία The Hunt For Gollum ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να πιάσει το Γκόλουμ πριν το πλάσμα αποκαλύψει την τοποθεσία του Ενός Δαχτυλιδιού στον Σάουρον.

Η ιστορία, μεγάλο μέρος της οποίας αναπτύχθηκε από τις υποσημειώσεις του Τόλκιν, διαδραματίζεται μεταξύ των γεγονότων του Χόμπιτ και της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

Τον περασμένο μήνα, ο Σέρκις ανάρτησε ένα slideshow από τα γυρίσματα και μία από τις τελευταίες εικόνες δείχνει τον Φρόντο να μπαίνει στο σπίτι του Μπίλμπο.

{https://www.instagram.com/reel/Ddp3_JmxuFJ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Asf3-bpjOe2lj35kJ4pvKmY}

Η ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.