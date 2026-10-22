Δείτε το νέο, επικό τρέιλερ για την τρίτη σεζόν της σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power».

Ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί και συνταράσσει τη Μέση Γη στην τρίτη σεζόν της σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών «The Lord of the Rings: The Rings of Power season».

Η επιτυχημένη σειρά του Prime Video επιστρέφει και συνεχίζει την ιστορία πέντε χρόνια μετά την πτώση του Eregion, όπως παρουσιάστηκε στο φινάλε του δεύτερου κύκλου.

Από τότε, ο Σάουρον (Τσάρλι Βίκερς) και οι στρατιές του έχουν κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της Μέσης Γης, ενώ τώρα βρίσκεται στη Μόρντορ, αποφασισμένος να σφυρηλατήσει το Ένα Δαχτυλίδι για να κυβερνήσει τα πάντα. Οι Νάνοι έχουν κλειστεί μέσα στις στοές του Khazad-dûm, τα ξωτικά προστατεύονται από τα Τρία Δαχτυλίδια τους στα βασίλεια του Lindon και του Rivendell, και οι δύο φυλές πρέπει να ενωθούν με τους Ανθρώπους και τους Μάγους για να σταματήσουν τον Σάουρον.

Τώρα, το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για τη νέα σεζόν, στο οποίο ο Σάουρον δίνει το σύνθημα: «Ας αρχίσει το κυνήγι», πριν αντιμετωπίσει τον Balrog στο Khazad-dûm, καθώς το φλεγόμενο σπαθί του πλάσματος συγκρούεται με τη δική του λεπίδα.

Παράλληλα, οι Ringwraiths εμφανίζονται να ιππεύουν τα τρομερά θηρία τους, τα ιπτάμενα πλάσματα των οποίων οι κραυγές ακούγονται ακριβώς όπως στις ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών». Το τρέιλερ τελειώνει με το Ένα Δαχτυλίδι στο δάχτυλο του Σάουρον, καθώς η λάβα εκρήγνυται γύρω του στο Mount Doom.

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Δείτε το τρέιλερ:

{https://youtu.be/maP_Kyy3DCA?si=6poqAKzyGh-ynUZE}

Άλλες σημαντικές στιγμές στο τρέιλερ περιλαμβάνουν τον πύργο του Σάουρον στη Μόρντορ, τους Ringwraiths που ρίχνουν τη Γκαλάντριελ (Μόρφιντ Κλαρκ) από το άλογό της και μονομαχούν μαζί της, τον Gil-galad (Μπέντζαμιν Γουόκερ) που δηλώνει ότι «ο εχθρός είναι διπλάσιος σε αριθμό από εμάς», τον Σκοτεινό Μάγο να λέει στον Γκάνταλφ (Ντάνιελ Γουέιμαν) να «γονατίσει μπροστά του», τον Γκάνταλφ να χρησιμοποιεί το ραβδί του για να πολεμήσει έναν Ringwraith, την εμφάνιση του Κέλεμπορν (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ), καθώς και αρκετές μεγαλειώδεις σκηνές μάχης.

Όσα αποκαλύπτονται στο νέο βίντεο ανοίγουν την όρεξη των θεατών. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι σειρά έχει δεχτεί κατά καιρούς κριτική για τον ρυθμό της, αλλά τα νέα επεισόδια αναμένεται να αποζημιώσουν τους φαν για την υπομονή τους, καθώς το τρέιλερ προαναγγέλλει περισσότερη δράση και επικές μάχες από ποτέ.

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου. Τα επεισόδια 5 και 6 θα ακολουθήσουν στις 18 Νοεμβρίου, ενώ τα δύο τελευταία, 7 και 8, θα είναι διαθέσιμα στις 25 Νοεμβρίου.