Δείτε τις νέες αφίσες της τρίτης σεζόν της σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power».

Η τρίτη σεζόν του τηλεοπτικού Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, βρίσκεται προ των πυλών. Το «The Rings of Power» συνεχίζει την ιστορία πέντε χρόνια μετά την πτώση του Eregion, με τον Σάουρον να βρίσκεται μια ανάσα από το να αποκτήσει την απόλυτη εξουσία σε ολόκληρη τη Μέση Γη, σφυρηλατώντας το Ένα Δαχτυλίδι.

Τον Ιούλιο το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη τρίτη σεζόν, προαναγγέλλοντας τον πόλεμο μεταξύ των Ξωτικών και του Σάουρον, ο οποίος τελικά οδηγεί στην τελική μάχη που βρίσκεται στο επίκεντρο των πρώτων λεπτών της ταινίας του Πίτερ Τζάκσον «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» (2001).

Τώρα, το Prime Video δίνει στους φαν μια νέα γεύση για το τι να περιμένουν από τον Σάουρον και τους συμμάχους του.

Στις αφίσες που αποκαλύφθηκαν, αρχικά βλέπουμε τον σκοτεινό Άρχοντα Σάουρον να φιγουράρει με φόντο ένα τεράστιο τείχος φωτιάς, προφανώς τη Μόρντορ. Στο κεφάλι του φοράει το χαρακτηριστικό στέμμα, ενώ πίσω του στέκονται οι Nazgûl, οι πιο ισχυροί και πιστοί υπηρέτες του Σάουρον· αρχικά ήταν οι εννέα σημαντικοί Άνθρωποι στους οποίους ο Σάουρον χάρισε εννέα Δαχτυλίδια της Δύναμης κατά τη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης. Τα δαχτυλίδια διέφθειραν το μυαλό και το σώμα τους και τους υποδούλωσαν στη θέληση του Σάουρον.

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Στην αφίσα της νέας σεζόν, εμφανίζονται ιδιαίτερα τρομακτικοί και απειλητικοί, καλυμμένοι από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με πανοπλίες και κράνη.

Καθώς προχωράμε βαθύτερα στη Δεύτερη Εποχή και την άνοδο του Άρχοντα Σάουρον, η σειρά θα παρουσιάσει επιτέλους τους Ringwraiths πριν γίνουν οι τρομακτικοί, απάνθρωποι Nazgûl. Στο «The Rings of Power», είναι γνωστοί ως Nazgnagôl (υπηρέτες του Δαχτυλιδιού) και εξακολουθούν να είναι κανονικοί άνδρες που υπηρετούν πιστά τον αφέντη τους, τον Σάουρον.

Ο αρχηγός των Nazgnagôl πρωταγωνιστεί σε μια δεύτερη αφίσα.

Το posters δίνουν μια γεύση από την πιο σκοτεινή, ίσως, σεζόν της σειράς «The Rings of Power», με επίκεντρο τον Σάουρον του Τσάρλι Βίκερς, ως τον απόλυτο κακό σειράς.

Τα νέα επεισόδια θα εμφανίσουν τον Σάουρον με περισσότερη δύναμη από ό,τι είχε ποτέ στην αρχική κινηματογραφική τριλογία του Τζάκσον, ενώ και άλλοι κακοί, όπως οι Ringwraiths, ο Σάρουμαν και το Γκόλουμ, αποκτούν περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο.

Αυτή η εξερεύνηση των γνωστών χαρακτήρων και του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν στους ήρωες και τους κακούς που συναντάμε για πρώτη φορά στην κινηματογραφική «Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» ήταν από την αρχή το μεγαλύτερο ατού αυτής της σειράς, αν και χρειάστηκαν μερικές σεζόν για να φτάσει εκεί.

Η τρίτη σεζόν με μια ματιά

Το Prime Video έχει ήδη αποκαλύψει πώς θα ξεκινήσει αυτή η σεζόν, με τον Σάουρον να προσπαθεί να σφυρηλατήσει το Ένα Δαχτυλίδι και να βλέπει την προσπάθειά του να αποτυγχάνει παταγωδώς. Παρ’ όλα αυτά, η αποστολή αυτή θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό της ιστορίας για την τρίτη σεζόν, θέτοντας την υπόλοιπη Μέση Γη σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ποτέ.

Η Μέση Γη βρίσκεται σε πόλεμο. Οι στρατιές του Σάουρον έχουν κατακλύσει ολόκληρο τον κόσμο, κατακτώντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Μόνο μερικές απομονωμένες περιοχές στέκονται ανάμεσα στον Σκοτεινό Άρχοντα και την απόλυτη νίκη – το Κhazad-dûm, όπου οι Νάνοι είναι πλέον κλεισμένοι βαθιά μέσα στις στοές των βουνών τους, και τα βασίλεια των Ξωτικών του Lindon κα του Rivendell, τα οποία προστατεύονται από τα Τρία Δαχτυλίδια τους.

Τώρα, οι ελεύθεροι λαοί της Μέσης Γης – Νάνοι, Ξωτικά, Άνθρωποι και Μάγοι – πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ενωθούν, σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο για να εμποδίσουν τον Σάουρον να επιτύχει τον στόχο του για απόλυτη κυριαρχία πάνω σε κάθε μορφή ζωής.

Η σειρά «The Lord of the Rings: The Rings of Power» θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 11 Νοεμβρίου 2026.