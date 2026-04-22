Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα γίνει μέσα στο 2026.

Tα νέα είναι πολύ ευχάριστα για τους θαυμαστές του Τόλκιν, καθώς η σειρά «The Lord of the Rings: The Rings of Power» του Prime Video θα κάνει πρεμιέρα αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Oι φήμες αρχικά ήθελαν ότι η επερχόμενη τρίτη σεζόν της υπερπαραγωγής της Amazon θα έβγαινε το 2027, αλλά πηγή κοντά στην παραγωγή δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι θα κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα.

Η σειρά, που σημείωσε τεράστια επιτυχία για την πλατφόρμα με περίπου 170 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και αποτέλεσε βασικό παράγοντα για νέες εγγραφές στο Prime, αναμένεται να κάνει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό άλμα στην τρίτη σεζόν.

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Μετά από ένα χρονικό άλμα αρκετών ετών από τα γεγονότα της δεύτερης σεζόν, η τρίτη σεζόν διαδραματίζεται στο αποκορύφωμα του Πολέμου των Ξωτικών και του Σάουρον, καθώς ο Σκοτεινός Άρχοντας επιδιώκει να κατασκευάσει το Ένα Δαχτυλίδι το οποίο θα του δώσει το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο και να κατακτήσει επιτέλους ολόκληρη τη Μέση Γη».

Ο Πόλεμος των Ξωτικών λαμβάνει χώρα πριν από τη σύγκρουση που βλέπουμε στον πρόλογο των ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον

Τελευταία φορά που επισκεφθήκαμε τη Μέση Γη του Τόλκιν ήταν τον Οκτώβριο του 2024 (όταν το φινάλε της δεύτερης σεζόν έκανε πρεμιέρα στο Prime Video), με αποτέλεσμα να μεσολαβήσει και πάλι ένα διάστημα δύο ετών μεταξύ των σεζόν.

Στο καστ της σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, επιστρέφουν οι: Τσάρλι Βίκερς στον ρόλο του Σάουρον, Μόρφιντ Κλαρκ στον ρόλο της Γκαλάντριελ και Ρόμπερτ Αραμάγιο στον ρόλο του Έλροντ. Μεταξύ των νέων πρόσωπων στο καστ συγκαταλέγονται: ο Τζέιμι Κάμπελ Μπόουερ του «Stranger Things», ο Έντι Μάρσαν του «Ray Donovan», καθώς και οι Άντριου Ρίτσαρντσον, Ζούμπιν Βάρλα και Άνταμ Γιανγκ, των οποίων οι ακριβείς ρόλοι δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Η επίσημη ανανέωση της τρίτης σεζόν ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ η παραγωγή ξεκίνησε στα Shepperton Studios του Ηνωμένου Βασιλείου λίγο αργότερα.