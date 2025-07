Η 3η σεζόν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» ξεκίνησε τα γυρίσματα - Δείτε το πρώτο teaser

H τρίτη σεζόν του τηλεοπτικού «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» έχει -και επίσημα- ξεκινήσει, όπως μας ενημερώνει η Amazon μέσα από ένα ανατριχιαστικό teaser τρέιλερ που δημοσίευσε στα social media.



Στα πλάνα του σύντομου teaser που μοιράστηκε το Prime Video, βλέπουμε ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Σάουρον: το στέμμα του. Θυμίζουμε ότι η δεύτερη σεζόν της σειράς που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, τελείωσε με τον Σάουρον του Charlie Vickers να καταστρέφει το Eregion και να ξεκινάει για τη Μέση Γη με τον νεοσύστατο στρατό του. Τώρα, φαίνεται ότι ο Σκοτεινός Άρχοντας αποκτά ακόμα περισσότερη δύναμη.



Η τρίτη σεζόν πήρε επίσημα το «πράσινο φως» τον Φεβρουάριο του 2025, λίγους μήνες μετά το εκρηκτικό φινάλε του δεύτερου κύκλου και το teaser σηματοδοτεί ότι στα νέα επεισόδια, ο Σάουρον είναι έτοιμος να αναδειχθεί στην τρομακτική φιγούρα που έχουμε γνωρίσει από τη μυθολογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το στέμμα που εμφανίζεται στα πλάνα, δεν υπονοεί απλώς υπονοεί αυτή την εξέλιξη, αλλά υπενθυμίζει στους θεατές ότι προχωράμε σταθερά προς τα μοιραία γεγονότα που διαφαίνονται στον πρόλογο της αρχικής ταινίας του Πίτερ Τζάκσον, « Συντροφιά του Δαχτυλιδιού».





Something is stirring on set. Season 3 is underway. pic.twitter.com/YdBSGcGd8j